Medicine: Koszyki rosną dzięki płatnościom odroczonym

BNPL (z ang. buy now, pay later) jest jedną z podstawowych form płatności w polskim e-commerce. Jak wynika z raportu Koszyk Roku 2022, już kilka miesięcy temu oferowało ją 73 proc. największych sklepów w Polsce, a 88 proc. z nich zdecydowało się na wdrożenie PayPo.

Tak duże zainteresowanie płatnościami odroczonymi wynika z szeregu korzyści pozwalających w łatwy i szybki sposób zwiększyć wartość koszyków zakupowych. Potwierdzają to efekty współpracy PayPo ze znaną polską marką odzieżową, Medicine.

Płatności odroczone to już 13 proc. transakcji w Medicine

Płatności odroczone dają kupującym możliwość zrobienia natychmiastowych zakupów i zapłacenia za nie później. Dzięki opcji rozciągnięcia płatności w czasie i dostosowania jej do własnych możliwości klienci kupują częściej i więcej. Szybciej decydują się na zakup, również tych droższych produktów czy z półki premium, co przekłada się na wzrost wartości koszyków zakupowych w sklepach. Potwierdzają to tegoroczne dane Medicine, pokazujące, że średnia wartość transakcji z PayPo jest aż o 25 proc. wyższa w stosunku do alternatywnych metod płatności oferowanych przez sklep. Co więcej, w ciągu miesiąca, średnio ok. 13 proc. wszystkich transakcji w Medicine realizowanych jest właśnie za pośrednictwem PayPo. [dane za okres 01-04.2023].

Wspólna kampania marketingowa PayPo & Medicine

Odpowiednia komunikacja płatności odroczonych powoduje, że klienci kupują chętniej – nawet jeśli są to ich pierwsze zakupy przy wykorzystaniu tej metody płatności. Potwierdzają to wyniki wspólnej kampanii PayPo i Medicine „Pierwsze zakupy z PayPo”, która miała miejsce w dniach 14-21 kwietnia 2023 roku. W czasie tego tygodnia konsumenci, który nie mieli jeszcze okazji skorzystać z płatności odroczonych PayPo, mogli otrzymać kod promocyjny do wykorzystania w sklepie internetowym Medicine.

Kampania oparta na udostępnieniu kodów promocyjnych przełożyła się na wzrost liczby zamówień - liczba transakcji opłaconych za pośrednictwem PayPo była aż o 34 proc. wyższa niż w analogicznym okresie marca.