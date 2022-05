Medicine na liście wstydu. Czy słusznie?

- Zapewniam, że z dniem wybuchu wojny na Ukrainie firma nasza zaprzestała jakiejkolwiek działalności na terenie Rosji - tłumaczy Krzysztof Bajołek, prezes spółki Brandbq, będącej właścicielem marki Medicine Everyday Therapy.

Medicine wstrzymało dostawy na rynek rosyjski

Prezes Bajołek jednocześnie zwraca uwagę na to, że na terenie Rosji firma nigdy nie prowadziła własnej działalności operacyjnej, a jedynie współpracowała z lokalnymi podmiotami gospodarczymi na zasadach umownych.

- Zaraz po wybuchu wojny umowy te zostały przez nas wypowiedziane i od tego czasu nie zrealizowaliśmy żadnej dostawy na rynek rosyjski, mimo wcześniej złożonych zamówień i dużej nadwyżki towarów wyprodukowanych na ten rynek. Naszych byłych partnerów handlowych zobowiązaliśmy też do zaprzestania używania wszelkich znaków towarowych należących do naszej firmy. Niestety nie możemy zapewnić, że wszyscy nasi byli kontrahenci w stu procentach dostosowali się do naszych poleceń w trybie natychmiastowym - wyjaśnia Krzysztof Bajołek.

