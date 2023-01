Merchandising produktów w sieciach DIY zyskuje na znaczeniu

Działania realizuje współdzielona struktura zespołów terenowych, która wykonuje zadania związane z merchandisingiem w sieciach sklepów budowlanych na terenie całej Polski. Oprócz zapewnienia standardowych wizyt, podczas których pracownicy spółki uzupełniają braki na półkach i dbają o właściwą ekspozycję towaru, spółka MerService wykonała serwis związany z otwarciem nowego sklepu.

Ekspozycja produktów w sieciach DIY

- W przypadku artykułów DIY oraz chemii budowlanej i farb, podobnie jak produktów FMCG, konsumenci odwiedzający sklepy stacjonarne oczekują pozytywnego doświadczenia zakupowego. Dbałość o właściwy merchandising, dostępność produktów oraz estetykę ich prezentacji, to utrwalanie spójnego wizerunku marki w świadomości konsumenta już od momentu wyboru produktu przy półce. W ostatnich latach w DIY znacząco powiększył się asortyment towarów dostępny również dla klienta detalicznego, dlatego usługi wsparcia sprzedaży zyskują na popularności – podkreśla Agnieszka Stryjewska, National Key Account & Reporting Director w MerService.

Co wiemy o firmie Śnieżka

Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. jest częścią Grupy Śnieżka, która posiada ponad 35-letnie doświadczenie na rynku chemii budowlanej. Grupa Śnieżka jest jednym z liderów rynku farb i lakierów w Polsce, na Węgrzech oraz w Ukrainie i jest klasyfikowana do grona 25 największych producentów farb w Europie. Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. realizuje zadania w zakresie sprzedaży i marketingu, analiz rynku, a także zarządzania wybranymi znakami towarowymi w Grupie Śnieżka.

Czym zajmuje się Merservice

MerService świadczy usługi wspierające procesy biznesowe ze szczególnym uwzględnieniem procesów sprzedażowych, w tym m.in. merchandising, outsourcing przedstawicieli handlowych i audyty w punktach sprzedaży. Spółka należy do Grupy OEX.