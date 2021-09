Merkury Market przejmuje chorwacką sieć Emmezeta

Merkury Market posiada blisko 60 sklepów, w tym 19 w Polsce. Sieć jest też obecna na Słowacji i w Czechach.

Założona w 1991 roku firma Merkury Market z siedzibą w Krośnie urosła do rangi jednego z najbardziej renomowanych sprzedawców detalicznych artykułów wyposażenia wnętrz i materiałów budowlanych w swoim regionie w południowej Polsce. Oprócz Polski Merkury Market jest obecny na Słowacji (2004), a także w Czechach, gdzie firma przejęła Baumax w 2015 roku. Sieć posiada blisko 60 sklepów w tych trzech krajach.

Emmezeta, w skład której wchodzą Fliba (Zagrzeb, Chorwacja) i Emmezeta Srbija (Belgrad, Serbia), jest jednym z wiodących sprzedawców detalicznych wyposażenia wnętrz i marką gospodarstwa domowego w Chorwacji i Serbii. Koncept Emmezeta powstał w 1972 roku we Włoszech jako firma specjalizująca się w sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego. Jej chorwacki oddział został założony w 1998 roku. W 2002 roku Grupa Emmezeta, działająca wówczas we Włoszech i Chorwacji, została przejęta przez Conforamę, drugą co do wielkości sieć sprzedaży detalicznej wyposażenia wnętrz w Europie, należącą do grupy Steinhoff. Oddział w Serbii dołączył do grupy w 2014 roku poprzez przejęcie firmy Kika.

Portfolio produktów firmy Emmezeta obejmuje meble, elektronikę użytkową i dekoracje do domu, przy czym meble są głównym motorem sprzedaży. Zarządzany z Zagrzebia przez pana Slobodana Školnika, dyrektora generalnego i pana Andrzeja Pawła Sitarza, dyrektora finansowego, Emmezeta zatrudnia 1.000 osób w całej Chorwacji i Serbii.

W 2019 roku Spółka odnotowała rekordowy rok, generując 152 mln euro skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w „pandemicznym” 2020 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139 mln euro.

Wraz z przejęciem Emmezeta, Merkury Market wkracza na nowe rynki w Chorwacji i Serbii i natychmiast buduje silną pozycję rynkową w regionie, wykorzystując ugruntowaną markę Emmezeta.