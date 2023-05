Mija 10 lat od katastrofy. Jakie wnioski z tej tragedii wyciągnęła branża modowa?

W 2013 roku wypadek w Rana Plaza w Bangladeszu wywołał silne reakcje polityczne i wezwania do poprawy bezpieczeństwa w fabrykach odzieżowych.

Rok po tragedii zamknięto około 200 warsztatów odzieżowych ze względu na bezpieczeństwo.

Kiedy wypadek w Rana Plaza w Bangladeszu stał się publicznie znany, wywołał on silne reakcje polityczne na arenie międzynarodowej, a wezwania do poprawy bezpieczeństwa w fabrykach zaczęły głośno się nasilać. Bangladesz jest trzecim co do wielkości dostawcą odzieży w Stanach Zjednoczonych i drugim w Unii Europejskiej, a około 200 marek miało w przeszłości związek z Rana Plaza, według organizacji pozarządowej Clean Clothes Campaign. Te same marki zobowiązały się w 2013 roku do poprawy warunków bezpieczeństwa pracowników. Niektórzy jednak próbowali obwinić swoich dostawców, ale argument ten został odrzucony przez organizacje pozarządowe.

Mija 10 lat od tej katastrofy. Jakie wnioski z tej tragedii wyciągnęła branża modowa?, fot. shutterstock

Współzałożycielka kampanii Clean Clothes, Ineke Zeldenrust, podkreśliła, że pracownicy przemysłu odzieżowego w Bangladeszu od lat pracują w nieludzkich warunkach, a marki, które wykorzystywały te fabryki do produkcji tanich produktów, ignorowały to.

Tragiczny wypadek w Bangladeszu

Shafiul Islam, ówczesny przewodniczący Bangladeskiego Stowarzyszenia Tekstylnego i Odzieżowego (BGMEA), wspomina, że tragedia w Rana Plaza była prawdziwym narodowym dramatem, który uświadomił wszystkim, że coś musi się zmienić.

Mija 10 lat od tej katastrofy. Jakie wnioski z tej tragedii wyciągnęła branża modowa?, fot. shutterstock

Rok po tragedii zamknięto około 200 warsztatów odzieżowych ze względu na bezpieczeństwo. Jednak pytanie brzmi, czy branża naprawdę zmieniła się na lepsze w ciągu ostatnich dziesięciu lat? Jednym z najbardziej pozytywnych wyników tej tragedii jest Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i budowlanego w Bangladeszu. Porozumienie to łączy 200 marek z przemysłowcami z Bangladeszu, wybranymi urzędnikami i związkami zawodowymi w celu ustanowienia standardów mających na celu zapewnienie kontroli bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych.

Rana Plaza zmieniła europejskie korporacje

Rana Plaza wpłynęła na ukształtowanie przyszłych ram korporacyjnego due diligence w Europie, co powinno uniemożliwić klientom przerzucanie odpowiedzialności za problemy społeczne i ekologiczne na swoich dostawców. Tragedia również przyczyniła się do zwiększenia świadomości społecznej i ekologicznej w branży, umożliwiając zabranie głosu pokoleniu profesjonalistów. Niemniej jednak, wiele organizacji pozarządowych krytykuje „pranie społeczne” przez marki, które wykorzystują symboliczne działania społeczne dla celów marketingowych, ale niewiele robią, aby odpowiedzieć na skargi.

Mija 10 lat od tej katastrofy. Jakie wnioski z tej tragedii wyciągnęła branża modowa?, fot. shutterstock

W Bangladeszu producenci krytykują marki za wymuszanie na nich inwestycji w ulepszenia, a następnie przekazywanie zamówień tańszym krajom, które często nie mają strategii społeczno-ekologicznych. Porozumienie w sprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i budowlanego w Bangladeszu, które powstało po Rana Plaza, zebrało 200 marek, przemysłowców, urzędników i związki zawodowe, aby ustanowić standardy bezpieczeństwa w fabrykach. Jednakże, nadal są wątpliwości co do skuteczności tych działań i potrzeby dalszych reform w branży.