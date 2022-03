Miraculum: Eksport do Rosji zagrożony

Mając na uwadze, że sprzedaż spółki na rynek Ukrainy stanowiła 1,2 proc. w sprzedaży ogółem w 2021 roku trwający konflikt zbrojny może mieć bezpośredni wpływ na zahamowanie sprzedaży na rynek ukraiński. Udział tej sprzedaży w przychodach jest jednak bardzo niewielki. Zaangażowanie w konflikt zbrojny Rosji, a także Białorusi mogą mieć również w krótkim terminie negatywny wpływ na sprzedaż eksportową na wyżej wskazane rynki - podano w komunikacie.

Miraculum podało także, że trwający konflikt zbrojny i związane z nimi sankcje mogą mieć wpływ na wydłużenie, a nawet tymczasowe przerwanie dostaw produktów do wyżej wskazanych krajów, w szczególności z uwagi na problemy transportowe lub płatnicze.

Eksport do Rosji z zakłóceniami

Spółka poinformowała, że sprzedaż eksportowa do Rosji uległa zakłóceniu - nie nastąpił odbiór zamówionych produktów o wartości 96.000,00 euro przez partnera z Rosji (zaplanowany na dzień 28 lutego 2022 roku).

Spółka monitoruje obecną sytuację związaną z rynkami Rosji, Białorusi oraz Ukrainy. W szczególności weryfikuje sytuację dotyczącą istotnego obszaru jej działalności eksportowej, która jest związana z realizacją umowy zawartej z jej partnerem działającym na terenie Federacji Rosyjskiej, w której zobowiązał się on do zakupów towarów spółki na kwotę 1 mln euro w okresie do dnia 29 września 2022 roku.

Spółka pozostaje w stałym kontakcie z jej partnerami z rynków wschodnich, a jej dział eksportu intensywnie pracuje nad zdywersyfikowaniem rynków zbytu, aby trwający konflikt zbrojny nie miał dużego wpływu na jej sprzedaż i wyniki finansowe w perspektywie długoterminowej.

Miraculum nie wprowadza do obrotu produktów, które są wytwarzane, produkowane lub importowane z Ukrainy, Rosji czy Białorusi. Spółka nie sprowadza komponentów do produkcji jej towarów z wyżej wskazanych krajów wobec powyższego aktualnie nie identyfikuje ryzyka dotyczącego niemożności pozyskania surowców do produkcji jej wyrobów.

Miraculum skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.