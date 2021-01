Miraculum: jesteśmy w drogeriach, nie lekceważymy dyskontów

Notowana na GPW spółka kosmetyczna Miraculum dywersyfikuje i umacnia kanały dystrybucji.

Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek, w tym m.in. Pani Walewska, Joko, Chopin i Tanita. - Systematycznie poszerzamy asortyment o nowe linie oraz nowości, niedostępne do tej pory na rynku. Zintensyfikowaliśmy też działania marketingowe, między innymi zaprosiliśmy do współpracy influencerów – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Ambasadorką Miraculum została Maja Hyży - piosenkarka, artystka, influencerka, laureatka programu X-Factor, natomiast twarzą marki Joko jest Joanna Jabłczyńska – aktorka, prawnik, ambasadorka wielu akcji charytatywnych. W promocji kosmetyków z portfolio Miraculum wzięli udział również między innymi Kuba Wojewódzki, Tomasz Ciachorowski czy Klaudia Halejcio.

Spółka istotnie rozwinęła sieć sprzedaży stawiając na zdrową dywersyfikację w ramach trzech kanałów dystrybucji – sprzedaż tradycyjna (drogerie, sklepy osiedlowe), sprzedaż nowoczesna (sieci drogeryjne oraz dyskonty i hipermarkety) oraz sprzedaż internetowa (drogerie, perfumerie internetowe, platformy e-commerce m.in. Amazon, Kaola, T-mall oraz własny e-sklep). Równolegle rozwijany jest również eksport.

- Zależy nam na jak największym zwiększaniu dostępności naszych produktów. Marki z portfolio Miraculum są obecne w największych sieciowych drogeriach, ale nie lekceważymy roli lokalnych dyskontów, co pozwala nam na dotarcie do starszego pokolenia klientów, przywiązanych do naszych brandów – dodaje Ziemski.

W grudniu 2020 roku spółka osiągnęła 1,7 mln przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost względem analogicznego okresu 2019 roku o 29 proc. Narastająco, od stycznia do grudnia 2020 roku, przychody wyniosły 24,4 mln zł – jest to wzrost o 12 proc. r/r.