Miraculum: ponad dwa razy wyższe przychody z eksportu polskich kosmetyków

Od stycznia do końca kwietnia spółka wypracowała przychody na poziomie 17,8 mln zł – jest to o 31 proc. więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Narastająco, niemal 3-krotny wzrost wypracował sklep internetowy – sprzedaż z tego tytułu w wyniosła 146 tys. zł.

- Wzrost sprzedaży w kwietniu to efekt konsekwentnie realizowanej strategii spółki i zawartych kontraktów zagranicznych. W drugim kwartale, zgodnie z wcześniejszymi komunikatami, mamy do zrealizowania jeszcze zamówienia do kontrahentów z Arabii Saudyjskiej o łącznej wartości 75 tys. USD – komentuje Marek Kamola, członek zarządu Miraculum. – Nie zwalniamy tempa: rozmawiamy z nowymi klientami pozyskanymi na targach w Bolonii, przed nami kolejne imprezy targowe – dodaje.

W maju Miraculum zaprezentuje się podczas Central Asia Beauty Expo w Kazachstanie, a w czerwcu na targach Slavic B2Beauty w Kielcach. Dział eksportu podjął decyzję o udziale w targach w Dubaju, które odbędą się w na przełomie października i listopada 2023 r. – celem jest wzmocnienie współpracy z partnerami z krajów arabskich (ZEA, Arabia Saudyjska i innych) oraz pozyskanie nowych klientów.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Działalność koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.