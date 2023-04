Miraculum rośnie w każdym kanale sprzedaży

Firma zrealizowała dostawy do partnerów między innymi z Hiszpanii, Mołdawii i Jordanii.

Miraculum rośnie w każdym kanale

W marcu Miraculum odnotowało kilkudziesięcioprocentowe wzrosty w niemal każdym kanale sprzedaży. Kanał nowoczesny wygenerował 2,2 mln zł przychodów co oznacza wzrost o 47 proc. r/r. Sprzedaż na eksport w marcu wyniosła 1,2 mln zł – jest to wzrost względem marca 2022 r. o 51 proc.

Miraculum dywersyfikuje kierunki sprzedaży

- Cieszymy się, że nasze kosmetyki zyskują uznanie klientów w kraju, ale też są coraz bardziej rozpoznawalne zagranicą. Najlepszą drogą do pozyskania nowych kontraktów jest uczestnictwo w imprezach targowych. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania przełożą się na dalszą dywersyfikację kierunków sprzedaży na eksport i zwiększą bazę klientów – komentuje Marek Kamola, członek zarządu Miraculum.

Narastająco, nowoczesny kanał sprzedaży wygenerował 6,8 mln zł, co oznacza wzrost o 43 proc. względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Od stycznia do marca sprzedaż eksportowa wyniosła 3,5 mln zł (wzrost o 44 proc. r/r). W omawianym okresie, sprzedaż internetowa wygenerowała przychów na poziomie 0,1 mln zł – jest to o 69 proc więcej niż rok wcześniej.

Miraculum - co to za spółka

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Działalność spółki koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała, wyrobów perfumeryjnych, preparatów do depilacji oraz kosmetyków do makijażu, stosując przy tym własne, oryginalne receptury. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.