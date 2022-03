Miraculum: Wojna może mieć wpływ na eksport, pozyskujemy klientów z innych rynków

- Sprzedaż do Rosji i na Ukrainę to około 9 proc. sprzedaży spółki w 2021 r. Sprzedaż do partnerów z Ukrainy stanowi 1 proc. sprzedaży w ostatnich kilku kwartałach i około 5 proc. sprzedaży eksportowej. W krótkim terminie konflikt może mieć wpływ na sprzedaż eksportową spółki. W kolejnych okresach wiele zależy od rozwoju sytuacji, sankcji nakładanych na Rosję przez państwa Zachodu, działań odwetowych Rosji. Miraculum podejmuje od wielu miesięcy intensywne działania w celu pozyskania klientów z krajów Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i krajów Zatoki Perskiej. Efektem tych starań są już realizacje kontraktów dla klientów z USA, Arabii Saudyjskiej, Hiszpanii i na wielu innych rynkach - podała spółka w przesłanym do nas komentarzu.

Miraculum skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.