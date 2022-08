Miraculum zmniejsz stratę. Jest coraz bliżej rentowności

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 0,28 mln zł względem straty 1,04 mln zł rok wcześniej. Wzrosła również EBITDA – wyniosła ona 0,54 mln zł w porównaniu do straty w wysokości 0,79 mln zł rok wcześniej.

Według szacunków, zmniejszyła się strata netto – w II kwartale wyniosła ona 0,27 mln zł względem straty w wysokości 1,79 mln zł.

Miraculum: Z optymizmem patrzymy w przyszłość

- Z niekrytą satysfakcją mogę stwierdzić, że Miraculum jest coraz bliżej rentowności, czego potwierdzeniem są szacunkowe wyniki, które spółka osiągnęła w II kwartale. Jest to skutek konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju na lata 2018-24. Z optymizmem patrzymy w przyszłość – systematycznie zwiększamy przychody w nowoczesnym kanale sprzedaży w Polsce, duży nacisk kładziemy również na rozwój eksportu – komentuje Sławomir Ziemski, członek zarządu Miraculum.

Spółka znacząco zwiększa ekspozycję na rynki zagraniczne. Tylko w czerwcu została zrealizowana znacząca dostawa do nowego klienta z Mołdawii, a także między innymi do klientów z Hiszpanii i z USA. Równolegle, spółka przygotowuje się do realizacji zamówienia z Arabii Saudyjskiej o wartości ok. 430 tys. USD. Dostawy zaplanowane są na III kwartał 2022 roku.

Miraculum to notowana na GPW polska spółka kosmetyczna. Firma istnieje na rynku od 1924 roku. Spółka skupia w swoim portfolio 11 marek: Miraculum, Być Może.., Gracja, Pani Walewska, Wars, Lider, Tanita, Paloma, Joko, Chopin, Gracja Bio.