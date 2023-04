Mobilne gabinety kosmetyczne w Sephora

Każdy zabieg kończy się konsultacją makijażową i aplikacją minimakijażu. Główni partnerzy akcji to: DIOR, HAIR RITUEL by SISLEY oraz Lancome.

Mobilne strefy zabiegowe w Sephora

Mobilne strefy zabiegowe podróżują po Polsce, odwiedzając regularnie większość miast, w których obecne są perfumerie Sephora. Program zapoczątkowany został w odpowiedzi na potrzeby klientów Sephora, którzy po okresie pandemii oczekiwali spersonalizowanych konsultacji w odrębnej, zamkniętej i bezpiecznej przestrzeni, a jednocześnie chwili ucieczki od otaczającego świata. Jest to też odpowiedź na stale rosnący trend korzystania z zaawansowanych porad w zakresie pielęgnacji. Formuła ta cieszy się ogromną popularnością i pozytywną oceną osób, biorących udział w konsultacjach.

- Spotkanie w mini Spa, mobilnej strefe zabiegowej, jest prawdziwą ucztą dla zmysłów, chwilą relaksu i skupienia na swoich potrzebach. Podczas wizyty eksperci naszych partnerskich marek koncentrują się na diagnozie skóry i pogłębieniu potrzeb odwiedzającej nas osoby. W spersonalizowany sposób doradzają i dobierają zabieg oraz program pielęgnacyjny w oparciu o oferowane produkty kosmetyczne. Wszystkie zabiegi są bezpłatne, a każdy klient otrzymuje również przy okazji wizyty, atrakcyjny rabat, prezent do zakupów oraz indywidualne próbki kosmetyków do przetestowania w zaciszu domowym – mówi Małgorzata Dzięcielewska, dyrektor marketingu Sephora w Polsce i Czechach. - Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu z wybraną marką, zachęcam do kontaktu z konsultantami w swojej ulubionej perfumerii. Aktualne trasy mobilnych stref można również śledzić na www.sephora.pl – dodaje.

Lista marek oferujących tego typu unikalne spotkania klientom Sephora stale się zmienia. Aktualnie są to m.in. marki: Dior, Sisley, Lancome.