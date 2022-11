Mobilne płatności dla klientów indywidualnych na stacjach Shell

Shell SmartPay to metoda płatności mobilnych umożliwiająca dokonywanie bezpiecznych i bezgotówkowych opłat za zatankowane paliwo. Aby móc z niej korzystać, wystarczy być uczestnikiem programu lojalnościowego Shell ClubSmart, posiadać aktualną wersję aplikacji na swoim smartfonie i podpiąć usługę Shell SmartPay.

Zdajemy sobie sprawę, że dla naszych klientów czas to pieniądz. Obecnie prawie każdy z nas posiada telefon komórkowy, dlaczego więc nie wykorzystać go do płacenia za paliwo? Wcześniej z tego rozwiązania korzystali już nasi klienci biznesowi, teraz dołączają do nich klienci indywidualni, którzy mogą cieszyć się jeszcze sprawniejszymi wizytami na wybranych stacjach własnych Shell - mówi Monika Kielak-Łokietek, dyrektorka sieci stacji paliw i rozwoju mobilności, członkini zarządu Shell Polska.