Mocny początek roku w VRG

Z początkiem kwietnia Grupa obserwuje zwiększony ruch w sieci stacjonarnej i wzrost popytu na produkty. Zarząd spółki zapowiada w br. dalsze inwestycje w rozwój modelu sprzedaży w oparciu o omnichannel oraz koncentrację na marżowości.

Ambicją zarządu na rok 2022 jest utrzymanie dwucyfrowych wzrostów sprzedaży (zarówno off-line, jak i on-line), dalsza poprawa marży brutto w oparciu o efektywną politykę rabatową, wzrost marży operacyjnej, lepsze wyniki r/r Grupy Kapitałowej oraz zachowanie bezpiecznej sytuacji płynnościowej.

– W 2021 roku osiągnęliśmy pozytywne dynamiki sprzedaż, zarówno w segmencie odzieżowym, jak i jubilerskim. Uważamy, że będziemy w stanie kontynuować dobre trendy i wykorzystamy nasz potencjał rozwoju. Zakładamy, że będzie to dobry rok dla Grupy – podkreśla Michał Zimnicki wiceprezes zarządu i CFO VRG.

Dobry początek roku, pomimo wojny

W pierwszych trzech miesiącach 2022 Grupa VRG zanotowała sprzedaż na poziomie 243,5 mln zł, o 41,5 proc. więcej w porównaniu do roku 2021 – wynika z wstępnych wyników sprzedaży i marży raportowanych przez Grupę. Grupa VRG osiągnęła w tym czasie znaczny wzrost przychodów, pomimo negatywnego wpływu piątej fali pandemii i wpływu wojny w Ukrainie na popyt konsumencki

Szczególnie mocny pierwszy kwartał br. ma za sobą segment jubilerski Grupy, który osiągnął w tym czasie sprzedaż o wartości 128,3 mln zł (ponad 49 proc. więcej r/r). Dwucyfrowe tempo wzrostu zachował również bardziej wrażliwy na nastroje konsumentów segment odzieżowy (115,2 mln zł przychodu, o 33,8 proc. więcej r/r.) – Bardzo dobrze pod względem sprzedaży, jak i marży radził sobie segment jubilerski. Jesteśmy też zadowoleni z zachowania segmentu odzieżowego, w tym z pierwszych reakcji na kolekcje marek na sezon wiosna – lato. Zwłaszcza, że weszły one do sprzedaży w momencie pogorszenia nastrojów konsumenckich. Z początkiem kwietnia obserwujemy większy ruch w sklepach i wzrost popytu na nasze produkty, co w połączeniu z dobrą pogodą przed Wielkanocą jest bardzo dobrym prognostykiem na start drugiego kwartału – komentuje Marta Fryzowska, wiceprezeska VRG odpowiedzialna za segment fashion.