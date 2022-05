Modivo: Rozwój centrów handlowych zmierza w kierunku miasteczka rozrywkowego

Polska Rada Centrów Handlowych wspólnie z GfK przygotowała raport o przeszłości centrów handlowych. W publikacji wypowiadają się najemcy centrów opowiadając o wyzwaniach sektora.

Kupujący oczekują przede wszystkim bezproblemowych transakcji, spersonalizowanych doświadczeń i większych udogodnień

- Choć dziś możemy mówić o znaczącej migracji konsumentów do świata online, to wciąż wielu z nich preferuje bezpośredni kontakt z produktem. Wolą oni obejrzeć produkt na żywo, przymierzyć go w pełnej stylizacji i dopiero na tej podstawie zdecydować o jego zakupie. Obecnie coraz więcej salonów dostarcza kupującym wyjątkowych wrażeń zakupowych. Oprócz asystenta, który doradzi klientom towar, biorąc pod uwagę ich budżet, gust i styl, odwiedzający sklepy stacjonarne mogą liczyć na wiele innych atrakcji. Galerie handlowe przekształcają się dziś w przestrzenie angażujące konsumentów. Kupujący oczekują przede wszystkim bezproblemowych transakcji, spersonalizowanych doświadczeń i większych udogodnień. I w tym właśnie kierunku będą rozwijać się centra handlowe. Aby budować przywiązanie do marki, sieci jeszcze większy nacisk położą na wprowadzanie cyfrowych rozwiązań. Na własnym przykładzie widzimy, że szeroka oferta i atrakcyjna prezentacja produktów przy wsparciu nowoczesnych technologii, zdają egzamin. Przewagę zdobywają te galerie, które proponują nową jakość oraz szerokie spektrum możliwości. Obserwujemy, że rozwój centrów handlowych zmierza dziś w kierunku modelu miasteczka rozrywkowego. Wciąż jednak brakuje atrakcji dla najmłodszych i szerszego otwarcia się na inne formaty niż kino. Myślę tu o wprowadzeniu do przestrzeni handlowej sztuki - mówi Aleksandra Tomalska.

Centra handlowe muszą postawić na nieszablonową komunikację, wyróżnić się na tle konkurencji

- Możemy mówić o takich wyzwaniach jak rozdrobnienie handlu, kanibalizująca się oferta centrów handlowych czy rozwijające się kanały online. Na osoby wybierające zakupy online czeka zdecydowanie szersza oferta, która jest na bieżąco aktualizowana. Zmieniają się zwyczaje i preferencje klientów. Aby dotrzymać im kroku, centra handlowe muszą postawić na nieszablonową komunikację, wyróżnić się na tle konkurencji. Na pewno nie powinny ograniczać się do jednej grupy odbiorców, ale zastosować narzędzia w zależności od wieku i oczekiwań konsumentów. Powinny być one nastawione na ciągłe zaskakiwanie klientów poprzez unikatową i różnorodną ofertę. Wraz z migracją klientów do świata online, sklepy stacjonarne powinny jeszcze większy nacisk kłaść na jakościową obsługę klienta. Chodzi o zapewnienie mu wartości dodanej – tak, aby postanowił wrócić do danej marki - wyjaśnia przedstawicielka MODIVO.