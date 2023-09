Modowa marka premium z Polski otwiera salon w Libero Katowice

Zróżnicowana oferta, odpowiadająca preferencjom klientów, unikatowe akcje nagradzające za zakupy i oryginalne wydarzenia to wyróżniające elementy Libero Katowice. Realizowana strategia działalności wzbudza zainteresowanie nowych najemców i skutkuje kolejnymi przedsięwzięciami. Z początkiem września w Libero Katowice debiutuje Solar – polska marka premium, oferująca wyjątkowe kolekcje dla nowoczesnych i aktywnych kobiet. Brand cechuje wysoka jakość, niepowtarzalny styl, elegancja i oryginalne wzornictwo.

- W działalności Libero stale koncentrujemy się na tworzeniu wyjątkowych doświadczeń zakupowych. Rozwijamy naszą ofertę i zaskakujemy różnorodnością wyboru. To przyciąga klientów, ale i buduje pozytywne relacje z najemcami, którzy doceniają nasze indywidualne podejście, mechanizmy współpracy oraz potencjał i wartość Libero. Współpraca z prestiżową marką Solar to następny, znaczący krok w naszym rozwoju. Jesteśmy dumni, że kolejny najemca premium zdecydował się ulokować swój salon w Libero. Marka Solar to synonim najwyższej jakości, elegancji i nietuzinkowego stylu, która doskonale wpisuje się w naszą wizję działalności i istotnie umocni ofertę modową skierowaną do wymagających kobiet – podkreśla Michał Banasik, Senior Leasing Manager odpowiedzialny za finalizację transakcji.

Nowy salon Solar w Libero zajmie powierzchnię 120 mkw. Wystrój został zaprojektowany w klimacie nowoczesnej elegancji, który podkreśla charakter marki. Jasne, minimalistyczne wnętrze w połączeniu z subtelnymi elementami dekoracyjnymi tworzyć będą wyjątkową atmosferę wizyt.

Moda premium w Libero

Solar to niezwykła marka dla kobiet, która od ponad 30 lat współtworzy historię polskiej mody premium. Słynie z efektowanego połączenia eleganckiego i klasycznego designu z sezonowymi trendami. Marka systematycznie rozwija swoją ofertę, będąc jedną z największych polskich sieci sprzedaży z ponad 60 sklepami firmowymi. Teraz zdecydowała się na otwarcie nowego salonu w Libero Katowice.

- Nieustanna zmiana i potrzeba stawiania sobie nowych wyzwań są wpisane w charakter naszej marki. Tym, co wyróżnia Solar na tle innych firm modowych, jest najwyższa jakość i indywidualność, które przekładają się na wszystkie podejmowane przez nas działania: wzornictwo, kreowanie wizerunku, najwyższy poziom doradztwa i obsługi klienta, jak i organizacja oraz efektywność codziennej pracy. Poszukujemy nowych miejsc, które spełniać będą wszystkie nasze wymagania i wpisywać się w filozofię Solar. Libero Katowice w pełni odpowiada naszym potrzebom. Szczególnie podkreślamy koncepcję współpracy, dynamiczny charakter obiektu i atmosferę, która doskonale koresponduje z naszymi wartościami – mówi Stanisław Bogacki, prezes firmy Solar.

Libero Katowice to ponad 150 sklepów, punktów usługowych oraz unikatowa przestrzeń restauracyjna i rozrywkowa na Śląsku. W ostatnim okresie znacząco umocniło swoje modowe portfolio, stawiając także na ofertę premium i high fashion dla wymagających klientów. Powstał m.in. interaktywny salon Modivo, luxury brands w Half Price, salon Only, a już we wrześniu dołączy polska marka Solar.