Modowy gigant zamyka sklepy. Cięcia zbliżają się do Polski

H&M to druga co do wielkości grupa odzieżowa na świecie, po hiszpańskim Inditeksie.

Jak podaje portal polskiobserwator.de liczba sklepów H&M w Niemczech spada już od 2019 roku. Obecnie sieć ma tam 430 placówki, ale jeszcze w tym roku część z nich zostanie zamknięta. W listopadzie 2022 H&M ogłosił, że około 100 sklepów na całym świecie ma zostać zamkniętych, a pracę może stracić nawet 1500 osób.

H&M zamyka w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Przypomnijmy, że H&M pod koniec 2022 r. podjął również decyzję o zamknięciu co piątego sklepu w Wielkiej Brytanii. To sposób na obniżenie kosztów. Odzieżowy gigant H&M zamknął już 56 sklepów od czasu sprzed wybuchu pandemii. Oznacza to, że sieć ma obecnie jedynie 192 sklepu w Wielkiej Brytanii.

W H&M akcja restrukturyzacja

Szwedzki gigant modowy ogłosił we wrześniu 2022 r. plan cięcia kosztów, dzięki któremu grupa zamierza poprawić wydajność, a zwłaszcza obniżyć koszty administracyjne i ogólne. Program ma przynieść roczne oszczędności w wysokości 2 mld koron szwedzkich (180 mln euro) począwszy od drugiej połowy 2023 roku.

Jak radzi sobie H&M w Polsce?

Na koniec listopada 2021 roku firma w Polsce prowadziła 190 sklepów i zatrudniała 3.865 tysięcy pracowników. Na dzień 30 listopada 2020 r. sieć prowadziła 191 sklepów.

W roku obrotowym zakończonym 30 listopada 2021 r. firma osiągnęła zysk netto w wysokości 58.653 tysięcy złotych (65.508 tysięcy złotych w 2020 r.).