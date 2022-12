Mohito otworzyło swój salon w CH Platan. To nowy koncept odzieżowej marki 

Mohito to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek odzieżowych w Polsce i nie tylko. Obecnie marka posiada ponad 290 salonów stacjonarnych w całym kraju, swoje produkty sprzedaje także w 18 krajach europejskich. Łączna powierzchnia salonów posiadanych przez firmę to około 94 tys. mkw., co równa się prawie 14 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim.

– Można powiedzieć, że zrobiliśmy naszym klientkom prezent niespodziankę z okazji zbliżającego się dnia Świętego Mikołaja oraz Świąt Bożego Narodzenia. Dołączyła do nas bowiem bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych przez Polki marek odzieżowych. Jesteśmy przekonani, że salon marki w naszym centrum handlowym będzie cieszył się zainteresowaniem ze strony zabrzanek oraz mieszkanek okolicznych miejscowości – mówi Agnieszka Nizio, dyrektor CH Platan.

Dla kobiet ceniących niebanalną elegancję

Salon Mohito w CH Platan zajmuje powierzchnię 342 mkw., a jego wystrój został zaprojektowany zgodnie z najnowszym konceptem marki. Jest więc jasno oraz przestrzennie.

– Mohito to propozycja dla kobiet ceniących niebanalną miejską elegancję. Swobodna, pewna siebie, sensualna, kochająca życie – tak projektanci polskiej marki widzą każdą z nas. Look, który proponują jest zgodny ze światowymi trendami mody. W kolekcjach odnajdziemy klasyczne i nowoczesne kroje, bogatą gamę kolorów, autorskie printy i znane wzory – mówi Marta Marcinek, młodsza specjalistka ds. marketingu Mohito.

Mohito należy do grupy odzieżowej LPP, która powstała ponad 30 lat temu, a obecnie zarządza pięcioma markami: Reserved, Sinsay, House, Cropp oraz Mohito. Kolekcje firmy docierają do blisko 40 krajów. W Europie Środkowo-Wschodniej LPP posiada najnowocześniejsze Centrum Dystrybucyjne o powierzchni 100 tys. mkw.

Centrum Handlowe Platan to jedno z najchętniej odwiedzanych miejsc na mapie Zabrze. Obiekt liczy ponad 40 tys. mkw. powierzchni i mieści 120 lokali handlowych oraz punktów usługowych.