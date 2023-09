MOL Polska przedłuża promocje na paliwa

Po pobraniu aplikacji lojalnościowej MOL Move nowi użytkownicy otrzymają kupon zniżkowy 45 gr/litr na tankowanie paliw premium EVO Plus do 100 litrów oraz kupon zniżkowy 25 gr/litr na tankowanie paliw wysokiej jakości EVO i LPG do 100 litrów.

Obecni użytkownicy MOL Move otrzymają kupon zniżkowy 45 gr/litr na jedno tankowanie paliw premium EVO Plus również do 100 litrów. W programie lojalnościowym MOL Move zarejestrowało się już 500 000 użytkowników w zaledwie sześć tygodni od startu. To najszybszy wzrost we wszystkich krajach działania Grupy MOL.

Kontynuacja promocyjnych zniżek na paliwa do 45 gr/litr

- Nasi klienci oczekują przede wszystkim wysokiej jakości paliw w przystępnych cenach. Cieszę się, że tak wielu polskich kierowców doceniło atrakcyjność cenową promocji wakacyjnej, dostępnej w naszym nowym programie lojalnościowym MOL Move. Mimo wymagającej sytuacji w branży paliw zdecydowaliśmy się na kontynuację działań istotnie obniżających wysokość rachunku za tankowanie na naszych stacjach MOL i Lotos, w tym oferowanie kuponów ze zniżką do 45 groszy na litrze – mówi Richard Austen, prezes MOL Polska.

W promocyjnej ofercie po pobraniu aplikacji lojalnościowej MOL Move nowi użytkownicy otrzymają liczne prezenty powitalne: kupon zniżkowy 45 gr/litr na jedno tankowanie paliw premium EVO Plus do 100 litrów, kupon zniżkowy 25 gr/litr na jedno tankowanie paliw wysokiej jakości EVO i LPG do 100 litrów. Obecni użytkownicy MOL Move otrzymają nowy kupon zniżkowy 45 gr/litr na jedno tankowanie paliw premium EVO Plus również do 100 litrów.

Paliwa wysokiej jakości EVO i paliwa premium EVO Plus

Paliwa EVO i EVO Plus zostały wprowadzone do międzynarodowej sieci stacji Grupy MOL w 2022 roku po ponad dwuletnim procesie ulepszania i rygorystycznych testów. Wszystkie paliwa MOL EVO i EVO Plus zawierają specjalny dodatek o nazwie EVOTECH. To autorska formuła Grupy MOL, dzięki której aktywne cząsteczki EVOTECH wykrywają i usuwają zanieczyszczenia i osady w najważniejszych elementach silnika - cylindrach, zaworach i wtryskiwaczach. Dzięki mniejszej ilości osadu silnik utrzymuje dłuższą żywotność, lepsze osiągi oraz niższą emisję spalin. Paliwa premium EVO Plus 98 zawierają o 30% więcej dodatku EVOTECH, a paliwa ON EVO Plus aż o 320% więcej niż paliwa standardowe.

Paliwa zostały przetestowane przez niezależne laboratorium badawcze DTC w Schwechat w Austrii, które dysponuje sześcioma stanowiskami do testowania silników oraz hamownią podwoziową na łącznej powierzchni ponad 2000 m2. Laboratorium należy do organizacji CEC (The Coordinating European Council), ma akredytację IEC (International Electrotechnical Commission) i certyfikat TUV. Paliwa wysokiej jakości EVO i paliwa premium EVO Plus są dostępne na wszystkich stacjach MOL i Lotos w Polsce.

500 000 zarejestrowanych użytkowników w programie lojalnościowym MOL Move w 6 tygodni od startu.

MOL Move to innowacyjny program lojalnościowy oparty na aplikacji mobilnej. W przeciwieństwie do typowych programów „earn & burn”, MOL Move działa w oparciu o system osiąganych kolejno poziomów korzyści. Gdy klienci zgromadzą określoną liczbę punktów, są natychmiast przenoszeni na wyższy poziom. W Polsce program został wprowadzony 19 lipca br. i już po sześciu tygodniach osiągnął 500 000 zarejestrowanych użytkowników. To najszybszy wzrost we wszystkich krajach działania Grupy MOL.

Grupa MOL i MOL Polska

MOL Polska jest częścią międzynarodowej Grupy MOL oraz operatorem sieci ponad 400 stacji paliw pod markami MOL i Lotos, przejętych od Grupy Lotos i PKN Orlen w styczniu 2022 r. Centrala MOL Polska znajduje się w Gdańsku. Obecnie trwa proces rebrandingu, w ramach którego firma zainwestowała do tej pory kilkadziesiąt milionów złotych w dostosowanie oferty i wizualizacji sieci stacji do standardu Grupy MOL. Do końca okresu letniego 2023 roku pod marką MOL będzie działało 100 stacji, obecnie jest ich 80.

Wraz z pierwszą stacją MOL otwartą w MOP Klemencice, na polskim rynku zadebiutował również koncept gastronomiczny Fresh Corner, serwujący kawę, hot-dogi, napój energetyczny JIM oraz chipsy Crunch&Go dostępne w czterech smakach.

Grupa MOL to zintegrowany, międzynarodowy koncern działający w sektorach naftowym, gazowym, petrochemicznym i detalicznym, z siedzibą w Budapeszcie na Węgrzech. Grupa działa w ponad 30 krajach, gdzie zatrudnia łącznie 25 tys. osób. Prowadzi trzy rafinerie i dwa zakłady petrochemiczne w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw na Węgrzech, Słowacji i w Chorwacji oraz sieć niemal 2500 stacji paliw w 10 krajach Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.