Moliera 2 startuje we wrześniu z kampanią One Item

Moliera2 we wrześniu prezentuje najnowsze kolekcje luksusowych domów mody, m.in. Jacquemus, Paco Rabanne, Philipp Plein, Isabel Marant, Burberry na sezon jesień-zima 2022/23. Starannie wyselekcjonowane ubrania czy akcesoria to nowości, które zadebiutowały podczas najważniejszych fashion weeków w Paryżu, Mediolanie, Nowym Jorku, Londynie oraz w innych stolicach mody. W tym roku premierę ma również kampania One Item.