Monnari i Apart w Bramie Mazur

Master Management Group rozszerza ofertę handlu i rozrywki w Ełku

Brama Mazur to pierwsze i jedyne wielofunkcyjne centrum handlowe w Ełku z szeroką ofertą marek lokalnych i międzynarodowych, wielkopowierzchniowym sklepem spożywczym, kinem, klubem fitness, a także ofertą restauracji i kawiarni.

Apart to marka od blisko pięciu dekad obecna na polskim rynku i od lat to właśnie do niej należy pozycja lidera w branży jubilerskiej. W galerii Brama Mazur zajęła powierzchnię 102 mkw. Apart oferuje szeroki asortyment zarówno biżuterii, jak i zegarków.

Apart w Bramie Mazur, fot. mat. pras.

Kolejną nowością w pasażach handlowych Bramy Mazur jest marka Monnari, która uzupełniła ofertę modową centrum. Na powierzchni ponad 400 mkw. można kupić kolekcje odzieży damskiej

W budynku B, wchodzącym w skład kompleksu handlowo-rozrywkowego Bramy Mazur, rozpoczęła działalność szkoła tańca Movement Dance Studio. Szkoła jest połączona z galerią oszklonym korytarzem i zajmuje powierzchnię

241 mkw.

Co wiemy o Bramie Mazur

Brama Mazur to regionalne centrum handlowe, zlokalizowane w centrum zabytkowego układu urbanistycznego miasta. To kompleks łączący funkcje handlowe i rozrywkowe, z oryginalną architekturą - miejsce komfortowych zakupów popularnych marek lokalnych i międzynarodowych, a także spotkań mieszkańców, rozrywki i sportu. Oferta Bramy Mazur jest dostępna na 18 000 mkw. Zarządcą obiektu jest Master Management Group.