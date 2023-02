Monnari poprawia marżę i sprzedaż w salonach odzieżowych

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade w czwartym kwartale 2022 r. wyniosły ok. 93,5 mln zł, czyli zwiększyły się o 11,7 proc. rok do roku - podała spółka we wstępnych danych. W całym 2022 r. grupa wygenerowała przychody w wysokości 288,4 mln zł, co oznacza wzrost o 24,5 proc. w stosunku do 2021 r.

Marża brutto na sprzedaży w IV kwartale 2022 r. wyniosła 58,6 proc., w analogicznym okresie 2021 r. wyniosła ona 58,2 proc. W całym 2022 r. grupa osiągnęła marżę brutto na sprzedaży w wysokości 57,3 proc., oznacza wzrost o 2,6 pkt. proc. w relacji do 2021 r. (54,7 proc.).

Kapitalizacja Monnari na GPW wynosi 145 mln zł, od początku roku kurs spadł o ponad 5,5 proc. W akcjonariacie spółki największy udział ma Mirosław Misztal (31,3 proc. akcji).

Na koniec 2022 r. grupa Monnari prowadziła 244 salony sprzedaży o całkowitej powierzchni ok. 50,7 tys. mkw., co oznacza wzrost powierzchni sieci o ok. 19,3 proc. rok do roku. Liczba placówek handlowych zwiększyła się o 43 salony.

Monnari skupia się na tworzeniu własnych kolekcji skierowanych głównie do kobiet powyżej 30. roku życia. Produkcja zlecania jest na zewnątrz. Spółka prowadzi sprzedaż kolekcji poprzez sieć własnych salonów firmowych oraz sklep internetowy. Firma zarządzania markami Monnari, Pabia, Molton i Roy.