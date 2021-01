Monnari Trade odstępuje od 24 umów najmu w centrach handlowych

fot. Monnari

Monnari Trade oraz spółki zależne podjęły decyzje o odstąpieniu od 24 umów najmu powierzchni sprzedażowych w centrach handlowych.

Łączna powierzchnia salonów, z których rezygnuje grupa, stanowi ok. 13,2 proc. w relacji do całkowitej powierzchni zajmowanej przez marki należące do Monnari Trade.

Jak informuje firma, powodem decyzji jest pandemia COVID-19 i jej skutki społeczno-ekonomiczne uniemożliwiające wykonywanie przedmiotowych umów na dotychczasowych warunkach, których nie zmieniły wielomiesięczne negocjacje z właścicielami galerii handlowych.

"Trzy lockdowny, drastyczny spadek odwiedzin centrów handlowych w okresach otwarcia, coraz większy udział sprzedaży odzieży i obuwia on-line, atmosfera stałego zagrożenia zdrowia wynikająca z wprowadzania administracyjnych nakazów i zakazów, powodują, że galerie utraciły na swojej atrakcyjności" - argumentuje Monnari Trade. "Potwierdza to trwały trend spadku odwiedzin, odnotowany w 2020 r. w salonach grupy zlokalizowanych w centrach handlowych" - komentuje.

"Zarządy Monnari Trade oraz spółek zależnych są otwarte na porozumienie jednak na warunkach, które są dostosowane do obecnej sytuacji rynkowej. Powiązanie czynszu za najem z obrotami najemcy jest warunkiem przetrwania spółek detalicznych w aktualnym otoczeniu ekonomicznym" - informują przedstawiciele grupy.