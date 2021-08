Monnari Trade z przychodami na poziomie 47,8 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów w II kwartale 2021 roku Grupy Kapitałowej Monnari Trade SA wyniosły ok. 47,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych rok temu o 23 proc. W relacji do 2019 roku jest to spadek o 24,6 proc. - podała firma w komunikacie.