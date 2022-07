Monnari w Galerii Piastovej w Gnieźnie

Zysk operacyjny i zysk netto Grupa Kapitałowa MONNARI TRADE S.A. zakończyła 2021 rok pozytywnymi wynikami dzięki optymalizacji kosztowej na wielu poziomach funkcjonowania. Zysk na poziomie działalności operacyjnej wyniósł 19,3 mln zł, a wynik netto 20,7 mln zł w porównaniu do straty w 2020 r. w wysokości -30,4 mln zł. Na wynik netto roku 2021 oprócz działalności operacyjnej, miały również wpływ zdarzenia jednorazowe: - pozostałe przychody operacyjne w tym dotacje w wysokości 7,5 mln zł (umorzona w części pożyczka z PFR oraz dotacje do wynagrodzeń), - wynik na sprzedaży jednej ze spółek zależnych (4,5 mln zł) - wygrane sprawy sądowe oraz wyegzekwowane należności po zakończonych sprawach (ok. 3,5 mln zł).

Dotychczas Grupa Kapitałowa realizowała swój rozwój organiczny poprzez rozbudowę sieci własnych salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce w centrach handlowych. Mając na względzie pandemię COVID-19 oraz jej skutki, Zarząd podjął decyzję o rozwoju sieci franczyzowej, z uwagi na fakt, iż franczyzobiorcy często są właścicielami bądź najemcami sklepów położonych przy ulicach handlowych w mniejszych miastach. W 2021 r. pod marką MONNARI otwarto 14 nowych salonów własnych oraz 8 salonów franczyzowych.

Spółka wraz z Grupą Kapitałową na koniec 2021 r. posiadała 201 salonów sprzedaży dla obu marek wraz ze sklepem internetowym o całkowitej powierzchni ok. 42,5 tys. m2, co oznacza wzrost rok do roku powierzchni sieci o ok.3 % i ilości salonów o 10. Wynik ten oznacza poprawę w relacji do pierwszego roku pandemii tj. 2020. Jednak sieć sprzedaży nadal nie osiągnęła poziomu z 2019 r. Ostrożna polityka w zakresie rozwoju sieci była spowodowana dużą niepewnością gospodarczą i ograniczeniami administracyjnymi. Jednocześnie spółki Grupy Kapitałowej nie przedłużały kończących się umów najmu tam, gdzie z wynajmującymi nie było możliwości uzgodnienia nowych warunków czynszowych powiązanych z generowanymi przychodami. Zdecydowana większość umów, której stroną są spółki Grupy Kapitałowej zawiera postanowienia dot. rozliczania najmu w powiązaniu do obrotów w danym salonie. Tylko 11 % umów najmu funkcjonuje w oparciu o stały czynsz. Ważnym elementem strategii jest zwiększanie sprzedaży poprzez własny sklep internetowy. W 2021 r. sprzedaż przez ten kanał stanowiła ok. 17,6 % całkowitych przychodów ze sprzedaży towarów vs 16 % w 2020 r.