MOYA i Amic Energy łączą siły dla akceptacji kart flotowych

Wzajemna akceptacja kart paliwowych jest dobrą wiadomością dla biznesowych klientów sieci MOYA oraz Amic. Uczestnicy programu MOYA firma mogą bezgotówkowo tankować na 117 stacjach paliw Amic. Do tej pory flotowi klienci MOYA mogli korzystać z ponad 880 punktów MOYA oraz Shell. Partnerstwo z Amic daje im łącznie dostęp do niemal 1000 stacji paliw w całej Polsce.

Z kolei karty paliwowe Amic, poza stacjami sieci, będą docelowo akceptowane na ponad 420 stacjach MOYA, w tym w obiektach samoobsługowych oraz wygodnych stacjach automatycznych, przystosowanych wyłącznie do obsługi klientów flotowych.

MOYA od wielu lat rozwija program dla klientów flotowych. Jego oferta dostosowana jest do typu przedsiębiorstwa, w tym do mikrofirm oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Użytkownicy zyskują rabaty na paliwa, kontrolę nad dokonanymi tankowaniami i wygodne rozliczenia. Członkowie programu od kilku lat mają także do dyspozycji aplikację mobilną, która pozwala dokonywać transakcji za paliwo bez konieczności użycia fizycznej karty MOYA firma. Na stacjach Amic Energy będą akceptowane zarówno karty, jak i aplikacja MOYA firma.

- Realizujemy dynamiczną strategię rozwoju, w której stawiamy zarówno na zagęszczenie naszej sieci stacji paliw, jak i maksymalizację wygody naszych klientów. Wiąże się to z nieustanną pracą nad rozszerzaniem oferty, wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań i udogodnień, jak również z podejmowaniem decyzji o strategicznych partnerstwach, które dadzą klientom stacji MOYA dodatkowe korzyści. Współpraca z Amic Energy to 117 nowych punktów na mapie Polski, gdzie honorowane są nasze karty flotowe. Tym samym, uczestnictwo w programie MOYA Firma umożliwia bezgotówkowe tankowanie na tysiącu stacji w kraju – wyjaśnia Andrzej Kisała, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży flotowej w Grupie Anwim.

Klienci flotowi ważną częścią biznesu

Anwim rozwija usługi flotowe także poza granicami Polski. Dzięki przejęciu holenderskiego operatora kart paliwowych The Fuel Company (TFC), użytkownicy programu MOYA firma mają do dyspozycji ponad 4,6 tys. stacji w 18 krajach Europy. Dodatkowe korzyści to także rozliczanie opłat drogowych oraz możliwość szybkiego zwrot podatku VAT i akcyzy na zakupione za granicą paliwo.

- Klienci flotowi są bardzo ważną częścią naszego biznesu. Jesteśmy gotowi podjąć wszelkie wysiłki, aby sprostać ich oczekiwaniom. Korzyści, jakie oferujemy w ramach AMIC Fleet Card, odpowiadają na potrzeby zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. AMIC Fleet Card to nie tylko sposób na wygodne bezgotówkowe tankowanie, ale także kompleksowe rozwiązanie dla firm, które cenią sobie efektywność, kontrolę i oszczędność czasu. Zapewniamy internetowy portal klienta, dostępny bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, a także możliwość korzystania z zaawansowanych raportów, które umożliwiają firmom monitorowanie wydatków na paliwo zwiększając efektywność prowadzonego biznesu. Nasi klienci flotowi korzystają również z wielu benefitów jakie daje uczestnictwo w programie lojalnościowym AMIC Club- zbierane punkty mogą wymieniać na atrakcyjne nagrody z katalogu, kupony wartościowe oraz rabaty na produkty z oferty sklepowej. W najbliższych czasie planujemy również wdrożenie panelu klienta flotowego do wygodnej aplikacji mobilnej AMIC Energy PL. Naszym priorytetem jest indywidualne podejście do klienta. Jesteśmy dostępni w największych miastach i aglomeracjach w Polsce. Współpraca z siecią stacji paliw MOYA pozwoli nam znacznie rozszerzyć zasięg programu i doskonale zapełni obszary na mapie Polski, gdzie nie byliśmy dotychczas dostępni – mówi Michał Wadowski, Fleet Card Manager w AMIC Polska.

Rozszerzenie akceptacji kart paliwowych MOYA Firma oraz Amic obowiązuje od 4 września 2023 r.

Stacje paliw MOYA i AMIC Energy

Stacje paliw MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach. Oferują benzynę 95, 98, LPG oraz olej napędowy w wersji standardowej oraz premium – ON MOYA Power. Kierowcy pojazdów ciężarowych i dostawczych mają do dyspozycji dystrybutory zapewniające szybkie tankowanie paliw oraz dostęp do coraz popularniejszego płynu AdBlue. Dla klientów flotowych propozycją jest program MOYA Firma, dzięki któremu możliwe jest dokonywanie płatności bezgotówkowych. Część stacji MOYA wyposażona jest dodatkowo w parkingi dla samochodów ciężarowych, myjnie, kompresory czy odkurzacze.

Pod marką Amic Energy działa aktualnie w Polsce 117 stacji paliw. Oferują one paliwa, w tym benzynę 95, 98, LPG oraz olej napędowy oraz paliwa premium Amic Pro ON i Amic Pro 95. Na wszystkich stacjach dostępne jest Ad Blue w wersji konfekcjonowanej, a na 30 stacjach AdBlue z dystrybutorów. 65 stacji AMIC Energy posiada w swojej ofercie restaurację SUBWAY. Na 5 stacjach dostępna jest też nowa oferta amerykańskiej pizzerii Sbarro. Oferta sklepowa obejmuje asortyment, w tym produkty marki własnej. Wybrane stacje wyposażone są w nowoczesne myjnie automatyczne oraz samoobsługowe, odkurzacze, a także kompresory. Firma stale rozwija program lojalnościowy AMIC Club, dzięki któremu klienci mogą korzystać z rabatów, kuponów wartościowych, jak również wymieniać zebrane punkty na nagrody z katalogu.