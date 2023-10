Moya: Sprzedajemy dwa razy więcej jednorazowych e-papierosów w porównaniu z małymi sklepami (wywiad)

Jak radzi sobie Moya w dobie walki o niższe ceny paliw?

Andrzej Kondys, dyrektor ds. operacyjnych MOYA, członek zarządu Anwim S.A.: Sytuacja jest wymagająca, ponieważ rynek paliw w Polsce obecnie charakteryzuje się rekordowo niskimi cenami hurtowymi na tle Unii Europejskiej. Przełożyło się to zwiększony popyt na paliwa krajowe, a w związku z tym ograniczoną dostępność niektórych rodzajów paliwa, zwłaszcza oleju napędowego.

Jesteśmy mocno zaangażowani w zapewnienie nie tylko jakości, ale także ciągłości dostaw na naszych stacjach paliw. Stale monitorujemy i kontrolujemy procesy logistyczne, aby dostarczać paliwa zgodnie z ustalonymi planami i kontraktami. Jesteśmy również aktywni na rynku importu paliw, co pozwala nam elastycznie reagować na zmieniające się warunki na rynku i utrzymywać dostępność produktów na naszych stacjach.

Obecna sytuacja dla branży paliwowej jest trudna, ale liczymy, że sytuacja już wkrótce się unormuje.

Jak wygląda proces budowania stacji do ładowania elektryków?

Budowa stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych jest procesem skomplikowanym, który wymaga uwzględnienia kilku ważnych aspektów. Kluczowa jest odpowiednia lokalizacja. Stacje MOYA są zlokalizowane w całej Polsce, co w przyszłości zapewni użytkownikom łatwy i wygodny dostęp do ładowarek. Planujemy także budowę gęstej sieci ładowania poza stacjami paliw, wszędzie tam, gdzie będą potrzebne, czyli m.in. w centrach handlowych i rozrywkowych, na parkingach, przy biurowcach. Położenie stacji ładowania jest ściśle powiązane z kolejnym ważnym aspektem, czyli rodzajem ładowarki. Istnieją różne typy ładowarek o różnej mocy, a ich wybór zależy od potrzeb stacji, np. ładowarki o niskiej mocy mogą być odpowiednie na dłuższe postoje, podczas gdy te o wysokiej mocy są potrzebne na trasach.

Po wybraniu lokalizacji i mocy ładowarek, należy wystąpić o przyłączenie do sieci, która musi mieć odpowiednią moc. To obecnie stanowi największe wyzwanie, ponieważ infrastruktura energetyczna jest mocno ograniczona. Trzeba mieć również na uwadze przepisy regulacyjne oraz konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń, a także zgodność z przepisami bezpieczeństwa oraz środowiskowymi.

Z naszej perspektywy ważna jest współpraca z dostawcami technologii i systemów zarządzania ładowarkami, którzy już przeszli wielomiesięczną drogę oczekiwania na przyłączenie do sieci z odpowiednią przepustowością. Budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych to proces wymagający partnerstwa, innowacyjności i dbałości o najwyższą jakość.

Szukaliście państwo dostawców e-papierosów do przystacyjnych sklepów. Czy udało się już zawrzeć umowy?

Kategoria e-papierosów, szczególnie jednorazowych, to obecnie najszybciej rosnący segment wśród produktów tytoniowych sprzedawanych na stacjach benzynowych oraz w małych sklepach o powierzchni do 300 mkw. Według badań firmy CMR, stanowi on już około 5% rynku wyrobów tytoniowych w tym segmencie. Ta kategoria produktów wygląda bardzo obiecująco, jednak konieczne było zrozumienie rynku europejskiego. Odwiedziliśmy m.in. największe europejskie targi wyrobów tytoniowych w Düsseldorfie, co pozwoliło nam poznać aktualne trendy panujące na największych rynkach, takich jak Niemcy czy Wielka Brytania.

Następnym krokiem było ogłoszenie przetargu dla dostawców. Starannie wybraliśmy marki jednorazowych wyrobów tytoniowych, naszym zdaniem najlepsze obecnie na polskim rynku. Kryteria były surowe, pod uwagę braliśmy nie tylko cenę. Ważny był dla nas wygląd, jakość produktów, jakość koncepcji marketingowej dystrybutorów oraz ich długofalowe podejście do rynku. Na potrzeby ekspozycji nowych produktów stworzyliśmy specjalne meble POS, które znajdują się w naszych sklepach na stacjach własnych, w strefie impulsowej. Nasze podejście do budowy oferty przyniosło znakomite wyniki sprzedażowe. Obecnie, zgodnie z badaniami CMR, stacje MOYA sprzedają średnio dwa razy więcej jednorazowych e-papierosów w porównaniu z małymi sklepami o powierzchni do 300 mkw. na polskim rynku. Jesteśmy aktywnie zaangażowani w śledzenie nowych trendów w tej kategorii i stale wzbogacamy naszą ofertę o nowe rodzaje produktów, które pojawiają się na rynku. Dzięki temu, obecnie dysponujemy najszerszą ofertą w tej kategorii w kanale stacji benzynowych na polskim rynku.

Ile kiosków z żywnością funkcjonuje przy stacjach Express? Jak oceniacie państwo ten projekt?

W obecnej chwili przy stacjach Express funkcjonują cztery kioski, w których klienci mogą dokonać zakupów przez okienko. Planujemy otworzyć kolejne dwie stacje tego typu do końca 2023 roku, a obecnie w fazie projektowania znajduje się pięć kolejnych placówek, których uruchomienie jest planowane na rok 2024.

Projekt jest rozwojowy i przyjazny klientom, zatem cieszy się dużym zainteresowaniem i ma duży potencjał. Teraz koncentrujemy się na zapewnieniu wygodnych opcji płatności, umożliwiając dokonanie transakcji zarówno w kasie obsługowej, jak i samoobsługowej. W tej chwili działają dwie stacje, które obsługują zarówno sprzedaż przy słupkach, jak i w sklepach (Żyrardów i Gdynia). Wkrótce planowane jest wprowadzenie zmian w formacie kolejnej stacji (Ruda Śląska), gdzie dostęp do sklepu będzie możliwy od godziny 6:00 do 22:00, a także kontynuowana będzie sprzedaż ze słupka.

Moya mocno inwestuje w nowe stacje i ma na to środki. Jak spółka widzi swoją pozycję na rynku?

MOYA to najbardziej dynamicznie rozwijający się podmiot na polskim rynku paliwowym i chcemy umacniać swoją pozycję na rynku. Obecnie mamy ponad 430 punktów w całym kraju i zakładamy, że w każdym kolejnym roku będzie przybywało 50 nowych stacji. Marka MOYA, poza sprzedażą paliw, obejmuje wielobranżowe sklepy przystacyjne, które oferują szeroki asortyment, w tym marki własne popularnych produktów, takich jak płyn do spryskiwaczy czy napoje energetyczne. Firma rozwija także koncept gastronomiczny Caffe MOYA, z bogatym wyborem napojów i przekąsek. Dzięki konsekwentnemu zagęszczaniu sieci oraz wprowadzanym nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak aplikacja Super MOYA, szybko rośnie grono stałych klientów MOYA. Istotną część biznesu stanowią także klienci flotowi, którzy mogą skorzystać z programu MOYA Firma, a dzięki akwizycji holenderskiej spółki The Fuel Company, usługi flotowe sieci dostępne są w całej Europie.

Nasza spółka podejmuje znaczące inwestycje w rozbudowę sieci stacji benzynowych oraz nowoczesnych stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych. Ta inwestycyjna siła pozwala nam w pełni realizować naszą wizję przyszłości, która opiera się na transformacji energetycznej i elektromobilności. W obliczu coraz pilniejszej potrzeby ograniczenia emisji i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, MOYA kieruje swoje kroki w kierunku rozwoju bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań. Nasze inwestycje obejmują ekspansję sektora stacji ładowania elektrycznych, umożliwiając klientom korzystanie z pojazdów elektrycznych. Nasza strategia opiera się na dostarczaniu klientom nie tylko tradycyjnych paliw, ale również energii elektrycznej generowanej ze źródeł odnawialnych. Chcemy aby do roku 2030 elektromobilność i dystrybucja energii były znaczącą częścią naszego biznesu.