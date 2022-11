Można oddać niepotrzebną odzież w sklepach Wólczanka

W wybranych sklepach sieci marki Wólczanka rusza dziś akcja „Daj niepotrzebnym ubraniom drugie życie”, organizowana we współpracy z marką Ubrania Do Oddania. W ramach kampanii, klienci odwiedzający 6 wielkoformatowych sklepów marki w największych miastach będą mogli oddać niepotrzebną odzież do dedykowanych boksów lub zamówić bezpłatnego kuriera przez stronę internetową, aby ten odebrał ubrania ze wskazanej lokalizacji. Odzież zgromadzona w trakcie akcji trafi do drugiego obiegu lub będzie poddana recyclingowi. Dodatkowo każdy kilogram zebranych ubrań przełoży się na finansową pomoc dla 41 000 podopiecznych Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Kampania wdrażana jest w ramach realizacji strategii zrównoważonego rozwoju Grupy VRG.