MTTC Poland z nową usługą serwisową dla klientów OPPO

City Service to ekspresowa naprawa smartfonów i smartwatchy OPPO dostępna od marca na terenie Warszawy – do 8 kilometrów od siedziby serwisu mieszczącego się przy ul. 1 Sierpnia 6A. W ramach usługi każdy klient posiadający gwarancję na swoje urządzenia może umówić wizytę pracownika MTTC, który pod ustalony adres przyjedzie na skuterze. Pracownik odbierze sprzęt, a następnie, po naprawie, dostarczy go z powrotem do właściciela. Cały proces naprawy może się więc zamknąć w zaledwie kilku godzinach.

– Chcemy wprowadzić naprawę urządzeń mobilnych na jeszcze wyższy poziom. Stąd pomysł włączenia do naszej oferty ekspresowej usługi City Service. Planujemy, by większość napraw zamykała się w zaledwie jeden dzień. Stąd w cały proces nie angażujemy pośredników, a na skutery wsiadają nasi pracownicy. Trzeba jednak zaznaczyć, że czas naprawy wraz z dostawą będzie uzależniony od kilku czynników, m.in. dostępności części czy warunków atmosferycznych – tłumaczy Piotr Wójcik, dyrektor generalny MTTC.

Zgłoszenia naprawy klienci mogą dokonywać poprzez infolinię MTTC dla klientów OPPO. Usługa przez pierwsze kilka miesięcy będzie darmowa.

MTTC Polska należący do Grupy Digital Care, to jeden z największych autoryzowanych serwisów urządzeń mobilnych na polskim rynku. W marcu 2022 roku rozpoczął współpracę z firmą OPPO, w ramach której wykonuje naprawy gwarancyjne. Oferuje także serwis pogwarancyjny sprzętów tej marki, z zachowaniem najwyższych standardów i procedur. Usługa OPPO City Service zapewni klientom jeszcze większy komfort i wyższą jakość obsługi.