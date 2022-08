Multi Poland podpisał umowę najmu na Top Secret w CH 3 Stawy

Wśród innych podpisanych przez Multi Poland umów najmu są m.in.: dwa hipermarkety Carrefour, sklep marki Primark, kilka dyskontów Action, HalfPrice i TEDi czy drugi w Europie Brand Store LG. Multi Corporation wraz z polskim oddziałem zarządza łącznie ponad 80 obiektami handlowymi w Europie i Turcji.

Otwarty w 3 Stawach Top Secret zajmuje powierzchnię 200 mkw. Został on zaaranżowany w nowoczesnym stylu, który wpisuje się w wizję 3 Stawów jako centrum zapewniającego szybkie, inteligentne i wygodne zakupy. Jest to zgodne z przyjętą przez Multi Corporation strategią podnoszenia wartości zarządzanych obiektów przejawiającą się we współpracy z najlepszymi architektami, sprawdzonymi asset i property managerami oraz specjalistami od komercjalizacji.