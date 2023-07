Multimedialny salon MODIVO rusza w Lublin Plaza

Koncept eobuwie.pl ze strefą MODIVO to połączenie zakupów online i offline. Na miejscu klienci mogą znaleźć multibrandowy asortyment obu marek obejmujący tysiące produktów od ponad 900 marek z kategorii casual, premium i sport.

Usługa „Przymierz zanim zapłacisz!”

Oferta MODIVO prezentowana jest na multimedialnych wyświetlaczach, które umożliwiają przeglądanie, a także zamawianie towaru. Do dyspozycji klientów są tablety, dzięki którym można zamówić dany produkt z oferty eobuwie.pl i przymierzyć go na miejscu. Na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej dostępnych jest ponad 1000 marek, a wśród nich znane i renomowane marki, takie jak adidas, BOSS, Furla, Karl Lagerfeld, New Balance, czy Patrizia Pepe.

Usługa „Przymierz zanim zapłacisz!” w salonie eobuwie.pl ze strefą MODIVO jest opcją dla klientów, którzy chcą dokładnie przetestować produkty przed zakupem. Można zarezerwować artykuły dostępne online z oferty eobuwie.pl i MODIVO, zarówno w sklepie, jak i za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Obsługa dostarczy wybrane produkty do przestronnej przymierzalni, która pełni funkcję prywatnej garderoby, gdzie znajduje się automatyczna szafa i tablet, co pozwala wygodnie skompletować nową stylizację. Na terenie sklepu znajdują się cztery takie interaktywne przymierzalnie.

Aby optymalnie dopasować rozmiar obuwia, w trakcie zakupów można skorzystać z popularnej usługi Esize.me, która pozwala wygenerować wirtualny model stóp w 3D. Dodatkową funkcjonalnością urządzenia jest prognozowanie wzrostu stopy dziecka, co może okazać się przydatne w przypadku kupowania butów z wyprzedzeniem.

MODIVO w Lublin Plaza

Centrum handlowe Lublin Plaza znajduje się w dogodnej lokalizacji i należy do ulubionych obiektów handlowych Lublinian. W centrum znajduje się 100 sklepów i punktów usługowo-handlowych, 8-salowe kino Cinema City oraz fitness klub CityFit.

W Lublin Plaza obecne są znane marki takie jak Deni Cler, Tous, Pandora, Kazar oraz lubiane sklepy sieciowe, a wśród nich TK Maxx, CCC, Reserved, Sinsay, Venezia, Sephora, Douglas i Hebe. Centrum posiada także szeroką ofertę optyków: Vision Express, Paris Optique, Kodano, Fielmann. Lublin Plaza dysponuje dwupoziomowym parkingiem ze specjalnie wyodrębnioną strefą udogodnień dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych.

MODIVO to polski multibrand z modą, który oferuje ponad 200 tys. produktów od ponad 900 marek z sektora premium, w tym m.in.: Versace Jeans Couture, DKNY, Stella McCartney, Red Valentino, IRO, Rotate, Elisabetta Franchi, Max Mara, TwinSet, Furla i Tommy Hilfiger.