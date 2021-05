Mum on a budget - to odbiorcy Pepco

Rodziny z ograniczonym budżetem to grupa docelowa Pepco, fot. materiały prasowe

Pod koniec maja Grupa Pepco zadebiutuje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Sieć przez kilka ostatnich lat rozwijała się w naszym kraju w imponującym tempie. Co stanowi o jej sukcesie? Możliwe, że po prostu wie, kim jest jej odbiorca. Sieć ma bardzo sprecyzowanego odbiorcę - określa go mianem "mum on a budget".

Grupa Pepco zarządza paneuropejską wielkoformatową siecią dyskontowych sklepów wielobranżowych obejmującą 3.246 sklepów znajdujących się w 16 krajach.

W prospekcie emisyjnym Grupy czytamy, że zaspokaja potrzeby swojej podstawowej grupy klientów, którymi są rodziny z ograniczonym budżetem (ang. mum on a budget), poprzez dwie silne linie biznesowe operujące w dwóch odrębnych segmentach operacyjnych:

- Segmencie oferującym produkty w zróżnicowanych cenach, z wiodącym udziałem odzieży, za pośrednictwem sklepów prowadzonych pod marką PEPCO, wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwem sprzedaży detalicznej (pod względem liczby sklepów), oferującym odzież dla całej rodziny (ze szczególnym naciskiem na odzież dziecięcą), produkty wyposażenia wnętrz, zabawki i produkty sezonowe, które prowadziło 2.229 sklepów w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, we Włoszech i w Serbii

- Segmencie oferującym produkty o ujednoliconych poziomach cenowych (ang. aprice-anchored segment) działającym za pośrednictwem sklepów prowadzonych pod markami Poundland i Dealz, w których sprzedawane są produkty szybko zbywalne (FMCG), produkty ogólnego przeznaczenia, produkty sezonowe i odzież. Poundland prowadzi działalność w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 1990 r. i według stanu na dzień 31 marca 2021 r. posiada tam 818 sklepów. Dealz został założony w 2011 r. w ramach międzynarodowej ekspansji Poundland i na dzień 31 marca 2021 r. prowadził 199 sklepów w Republice Irlandii, Hiszpanii i Polsce.

Polska jest jest podstawowym rynkiem marki PEPCO od 2004 r. i największym rynkiem działalności Grupy, oraz naturalnym krokiem rozwoju.