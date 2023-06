Mural z wartościami od L'Oréal Paris

Maj to dla marki L’Oreal Paris miesiąc samoakceptacji. W swojej kampanii “Lekcje Wartości” zachęca kobiety i mężczyzn do rozwinięcia słynnego sloganu “Jestem tego warta” i zastanowienia się nad tym, co dla nas ważne.

Twarzami kampanii zostały Ewa Farna i Maria Dębska, których testymoniale zobaczyliśmy w krótkich filmach. Tym razem swoje rozwinięcia składają na muralu. I nie tylko one.

Wszystkie hasła to osobiste przekazy. Nie stworzyli ich specjaliści od marketingu, ale społeczność skupiona wokół marki. Zdania zostały wyłonione w ramach konkursu na fan page'u L'Oréal Paris na Facebooku, do którego zgłoszenia przysłało 580 osób z całej Polski! Zadaniem uczestników było dokończenie słynnego hasła: „Jestem tego wart/warta, bo…”

„Codziennie mierzę się z własnymi słabościami”, „Żyję tak, że każdego ranka z dumą spoglądam w lustro”, „Zaczęłam słuchać siebie, zamiast spełniać oczekiwania innych” — to przykładowe zdania z 17 cytatów, które znalazły się na muralu. To jedno z wielu działań marki w ramach kampanii Lekcje Wartości. L'Oréal Paris przekonuje w niej, że nie definiuje nas, ani wygląd ani opinia innych. Piękno każdej osoby pochodzi z jej wnętrza, a slogan „Jestem tego warta” dla każdego znaczy coś zupełnie innego. I to, do czego zachęca marka, warto w sobie pielęgnować.

— „Jestem tego warta” to nie tylko nasze hasło, to nasza misja — mówi Dominika Nockoska Brand Business Director & Brand Champion marki L'Oreal Paris w Polsce i Krajach Bałtyckich. — Mural ma być sposobem na uczczenie samoakceptacji i świętem różnorodności. Chcemy poprzez niego podkreślić, że każdy z nas jest wart, by być wysłuchanym, zauważonym, a także akceptowanym takim, jaki jest — dodaje.

Za kreację odpowiedzialny jest Paweł Chmielewski z ekipy Brush Brothers, znanej z realizacji szeregów artystycznych projektów miejskich. Malowanie muralu trwało 6 dni, w ciągu których mieszkańcy mogli obserwować, jak hasła pojawiają się na powierzchni, niczym na kredowej tablicy, stopniowo tworząc większy, pozytywny obraz.

Mural będzie stał przy ulicy Ludwika Waryńskiego, sąsiadującej z metrem Politechnika do końca czerwca 2023.