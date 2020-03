Muszkieterowie: Apelujemy do rodziców, by nie zabierali dzieci na zakupy

Podejmujemy działania, by zaspokoić najważniejsze potrzeby klientów, chroniąc przy tym zdrowie pracowników oraz ich samych. Apelujemy do rodziców, by nie zabierali dzieci na zakupy - mówi Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce.

Kluczowymi wśród działań prewencyjnych, wdrożonych na terenie Bricomarché są: zwiększona częstotliwość dezynfekcji powierzchni często dotykanych, takich jak koszyki i wózki zakupowe, taśmy kasowe, PIN-pady, klamki, czy poręcze. W sklepach wprowadzono ochronne płyty plexi w strefie kas, sieć poprzez radiowęzeł przypomina klientom o zachowywaniu bezpiecznej odległości oraz zachęca do korzystania z płatności bezgotówkowych.

– Zdajemy sobie sprawę z potrzeby zakupów w sklepach Bricomarché, ponieważ oferują one szereg artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania gospodarstw domowych, jak opał, środki czystości i chemiczne, artykuły gospodarcze czy karmy dla zwierząt – mówi dr Katarzyna Jańczak-Stefanide, dyrektor generalna sieci Bricomarché w Polsce i dodaje – Apelujemy do rodziców, by nie zabierali dzieci na zakupy. Planując wizytę w Bricomarché należy wziąć pod uwagę fakt, że godziny otwarcia sklepu mogą ulec zmianie w zależności od decyzji właściciela sklepu. Jednocześnie zachęcamy klientów do zakupów poprzez naszą stronę internetową. Codziennie pojawiają się na niej kolejne dostępne online produkty, a już niebawem uruchomimy opcję dostawy kurierem.

Szereg działań został również podjęty wobec osób zatrudnionych w centrali Grupy Muszkieterów w Swadzimiu. Pracownicy ochrony mierzą temperaturę osobom pracującym w budynku biurowym oraz magazynach.

Muszkieterowie zachęcają do podjęcia pracy zdalnej, dotyczy to zarówno pracowników biurowych, jak i administracyjnych zatrudnionych w części magazynowej. W innych przypadkach menadżerowie ustalają odpowiednie rotacje w zespołach. Kolejne działania ochronne to zamknięcie kantyny, zrezygnowanie z wizyt przedstawicieli handlowych na terenie biurowca oraz prowadzenie rekrutacji telefonicznie lub online. Muszkieterowie przygotowali także w swoim intranecie zakładkę, gdzie publikują kluczowe instrukcje oraz komunikaty skierowane do wszystkich pracowników.