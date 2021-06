Na kosmetyki wydajemy od 50 do 100 zł miesięcznie

fot. Ile miesięcznie wydajemy na kosmetyki, fot. materiały prasowe

72% respondentów najnowszego badania PAYBACK zadeklarowało, że pandemia koronawirusa nie wpłynęła w ich przypadku na zakupy produktów kosmetycznych. 24 % konsumentów przyznało, że kupuje mniej kosmetyków, argumentując to mniejszą dbałością o wygląd, a także potrzebą szukania oszczędności. Ponad 4% ankietowanych zadeklarowało, że ich zakupy kosmetyczne są większe, bo mają dodatkowy czas, aby o siebie zadbać.

Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji badania, i tym razem większość, bo 61% ankietowanych potwierdziła, że zakupy kosmetyczne najczęściej robi w drogeriach. Super- i hipermarkety oraz sklepy internetowe wskazało natomiast odpowiednio po 16% i 15% badanych.



Zdaniem 28% respondentów, ten rodzaj sklepów wygrywa przede wszystkim atrakcyjnymi cenami i licznymi promocjami, z kolei 23% ankietowanych zwróciło na uwagę na szeroki asortyment.

Natomiast prawie połowa osób (49%), które wskazały super- i hipermarkety, argumentuje swój wybór przede wszystkim możliwością zrobienia przy okazji innych zakupów. Dla ⅓ najważniejszym powodem są niskie ceny i promocje, a 10% respondentów uważa, że asortyment kosmetyczny w marketach jest wystarczający. Co ciekawe, ta kategoria sklepów cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn – na zakupy w super- i hipermarketach decyduje się o 15% więcej panów.

Jeśli chodzi o zakupy kosmetyczne online, te są wybierane przede wszystkim ze względu na ich wygodę – tak odpowiedziało 35% respondentów, którzy kupują takie produkty w Internecie. 30% ankietowanych wybiera zakupy wirtualne ze względu na niskie ceny i promocje, a po 15% ze względu na możliwość sprawdzenia opinii innych użytkowników oraz oferowany asortyment. Dla 5% istotne jest bezpieczeństwo zakupów.



67% badanych zwykle kupuje te same kosmetyki, jednak od czasu do czasu decyduje się na przetestowanie nowych produktów. Z kolei 21% ankietowanych prawie zawsze sięga po te same kosmetyki i nie lubi ich zmieniać.

Prawie tak samo ważna jak cena, jest jakość i skuteczność produktu – obie odpowiedzi wskazała podobna grupa ankietowanych, odpowiednio 49% i 47%. Dla 23% respondentów najważniejszy jest skład, a co ciekawe tylko 16% zwraca uwagę przede wszystkim na markę/producenta.



Wiedzę i inspiracje kosmetyczne czerpiemy najczęściej od rodziny lub znajomych – tak odpowiedziało 42% respondentów. Prawie ⅓ ankietowanych wskazała natomiast fora internetowe, a ¼ – reklamy telewizyjne. Co piąty respondent (21%) sięga w tym celu do drukowanych gazetek promocyjnych, a 19% osób znajduje potrzebne informacje w mediach społecznościowych. Na opiniach ekspertów takich jak kosmetyczka, dermatolog lub kosmetolog polega natomiast ok. 17% z nas.



Jakiego rodzaju kosmetyki kupujemy najczęściej? Zazwyczaj są to produkty do mycia i pielęgnacji ciała ( 57% ankietowanych), następnie do włosów (41%) i twarzy (36%). Co dziesiąta osoba wskazała produkty do makijażu.



41% respondentów przeznacza na ten cel między 50 a 100 zł w miesiącu. 26% wydaje mniej niż 50 zł miesięcznie, a prawie tyle samo osób (25%) szacuje wydatki na kosmetyki na kwotę 100-200 zł. Tylko 8% badanych przeznacza na zakupy kosmetyczne więcej niż 200 zł w miesiącu.