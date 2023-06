Na odzież i sprzęt sportowy wydajemy od 100 do 500 zł

48 proc. badanych Polaków lubi uprawiać sport – wynika z badania PayPo. 39 proc. osób decyduje się na taką formę spędzania czasu sporadycznie, a pozostałym 11 proc. nie zdarza się to wcale. Jeśli już podejmują aktywność fizyczną, wiosną i latem wybierają spacery lub rower (po 70 proc.). Zdecydowanie rzadziej stawiają na sporty wodne (28 proc.), siłownię (25 proc.), bieganie (23 proc.) czy aktywności zespołowe jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka (22 proc.). Najmniejszą popularnością cieszą się: badminton (15 proc.), rolki lub wrotki (12 proc.) oraz tenis (7 proc.). Pozostałe 5 proc. ankietowanych Polaków wybiera zupełnie inne aktywności.

Jakie produkty sportowe kupują Polacy?

Jak wynika z badania PayPo, aż 76 proc. Polaków, przygotowując się na letni sezon sportowy, kupuje nową odzież i obuwie sportowe. Mniejszą popularnością cieszą się natomiast akcesoria sportowe jak kask czy plecak (32 proc.), sprzęt sportowy, np. rower i rolki (26 proc.) oraz elektronika sportowa, którą wybiera ¼ badanych. Polacy zdecydowanie najrzadziej kupują domowy sprzęt jak stepper czy bieżnia, co potwierdziło zaledwie 11 proc. ankietowanych. Pozostałe 13 proc. kupuje produkty innego rodzaju.

Gdzie Polacy kupują akcesoria sportowe?

Polacy równie często dokonują zakupów online (47 proc.), co stacjonarnych (46 proc.). Zaledwie 6 proc. ankietowanych zaopatruje się w potrzebne produkty gdzie indziej.

Na pytanie wielokrotnego wyboru dotyczące preferowanych sklepów online 32 proc. badanych potwierdziło, że najchętniej wybiera te typowo sportowe. Mniejszą popularnością cieszą się: platformy aukcyjne (18 proc.), marketplace’y typu Amazon (14 proc.) lub strony z lokalnymi ogłoszeniami (9 proc.), a 2 proc. badanych kupuje jeszcze w innych miejscach.

Jakie kwoty wydają Polacy na sprzęt i akcesoria sportowe?

Najczęściej przeznaczają na ten cel kwotę od 100 do 250 zł (31 proc.) lub od 250 do 500 zł (29 proc.). 16 proc. Polaków wydaje na zakupy od 50 do 100 zł. Polacy są w stanie jednak inwestować wyższe kwoty w sprzęt i akcesoria – 10 proc. zadeklarowało wydatki na poziomie 500-750 zł, 4 proc. – 750-100 zł, a 3 proc. jest w gotowe wydać nawet powyżej 1000 zł. 7 proc. deklaruje, że na zakupy związane z sezonem sportowym przeznacza jeszcze inną kwotę.