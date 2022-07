Na stacjach Moya też można tankować taniej. Bez aplikacji i limitu

Udział w promocji nie jest ograniczony limitem transakcji, koniecznością posiadania aplikacji mobilnej czy karty lojalnościowej. Zatem każdy, kto odwiedzi stację paliw MOYA, będzie mógł skorzystać z promocji podczas tankowania. Akcja, która będzie trwała do odwołania, obejmuje benzynę 95, 98, a także olej napędowy standardowy i uszlachetniony ON MOYA Power.

Jak skorzystać z wakacyjnej zniżki na Moya?

Od soboty, 2 lipca każdy kierowca, tankujący na paragon do 60 litrów paliwa, otrzymuje 10 gr zniżki na benzynę 95, 98, ON oraz ON MOYA Power. Przy zakupie dowolnej kawy, hot-doga, zapiekanki lub płynu do spryskiwaczy rabat wzrośnie do 20 gr za litr, a gdy klient zdecyduje się zakupić równocześnie minimum dwa wyżej wymienione artykuły, zniżka wyniesie aż 30 gr na każdym litrze paliwa.

Stacje paliw MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach.