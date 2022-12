Na ten sklep czekały całe Katowice. W 2023 r. dwa kolejne salony w Polsce

Otwarcie to stanowi kamień milowy w ekspansji Primark w Polsce, gdzie w tym miesiącu sieć podwoiła swoją obecność – z 2 do 4 sklepów. Primark Katowice dołącza do nowo otwartego salonu w Krakowie, a także do lokalizacji w Poznaniu i Warszawie. Kolejne dwa otwarcia marka planuje także w przyszłym roku.

Jak wygląda Primark w Katowicach?

Sklep w Katowicach zajmuje ponad 3 600 m2 powierzchni handlowej, na której do dyspozycji klientów oddano 26 przymierzalni oraz 21 kas. Będzie oferował najnowsze trendy i artykuły codziennego użytku w atrakcyjnych cenach, w tym odzież damską, męską i dziecięcą, a także kosmetyki i artykuły wyposażenia domu. Oprócz tego, w okresie świątecznym klienci mogą liczyć na zakupy odzieży okolicznościowej, niezbędnych akcesoriów zimowych, a także szerokiej gamy prezentów i dekoracji, a wszystko to w przystępnych cenach.

Primark Katowice

Znaczna część odzieży w Primark Katowice dostępna jest pod rozwijającą się marką Primark Cares, co ma związek z ambicją firmy, by uczynić bardziej zrównoważoną modę dostępną dla każdego.

Primark: Warszawa, Poznań, Kraków a teraz Katowice

"Z przyjemnością witam dziś klientów w naszym katowickim sklepie, który otworzył się zaledwie 20 dni po Krakowie. Jest to kolejny, niezwykle ważny krok w naszej ekspansji w Polsce. Do tej pory spotkaliśmy się z fantastycznym odzewem ze strony polskich klientów i wierzę, że również w tym przypadku pokochają to, co nasz katowicki sklep ma do zaoferowania, od prezentów świątecznych i najnowszych trendów zimowych, po artykuły codziennego użytku, a wszystko to w przystępnych cenach. Chciałbym również podziękować koleżankom i kolegom, którzy ciężko pracowali nad tym otwarciem, dbając o to, abyśmy zapewnili naszym klientom jak najlepsze doświadczenia zakupowe” – powiedział Maciej Podwojski, Head of Sales CEE w Primark.

Primark - nowe sklepy w 2023 r.

Na początku tego roku Primark ogłosił również plany dotyczące otwarcia dwóch kolejnych lokalizacji w kraju w 2023 r. – w Magnolia Park we Wrocławiu i w Manufakturze w Łodzi, co oznacza, że sieć zwiększy swoją obecność w Polsce do sześciu lokalizacji. Detalista kontynuuje również ekspansję w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wchodząc na rynek rumuński w grudniu br., a następnie na Słowację w 2023 r.