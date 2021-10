Nadal działa tylko jeden punkt 4F Spot

- Stale analizujemy informacje dotyczące funkcjonowania konceptu w poszczególnych okolicznościach rynkowych. Mamy tu na myśli lockdown, ograniczenie możliwej liczby wejść do lokali gastronomicznych, oraz możliwość prowadzenie sprzedaży wyłącznie na wynos. Zebraliśmy wiele danych, których analiza wpłynie korzystnie na potencjalne przyszłe otwarcia. Z pewnością wnioski wynikające z dotychczasowych doświadczeń pozwolą lepiej przygotować się do kolejnych posunięć.

Obecnie format 4F SPOT działa jako koncept własny. Jednocześnie franchising pozostaje w obszarze naszych zainteresowań, dlatego zachęcamy potencjalnych kontrahentów do kontaktu z nami za pomocą naszej strony www - wskazuje Artur Ciupka.



4F Spot, stworzone przez markę 4F to połączenie kawiarni serwującej zdrowe dania ze strefą warsztatową i fitness, a także przestrzenią zakupową: showroomem kolekcji 4F i punktem odbioru zamówień online.

W zeszłym roku miało powstać pięć takich punktów w Warszawie. W 2021 roku firma miała wyjść z propozycją dla franczyzobiorców i uruchomić nawet 50-100 lokalizacji. Lokale miały powstawać także za granicą w narciarskich kurortach i oferować jedzenie oraz przegląd kolekcji z e-sklepów należących do 4F, z których dwa powstały w czasie lockdownu (m.in. sklep outletowy).