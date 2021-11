Najemcy do centrów handlowych: potrzebna solidarność w podziale kosztów

Najemcy centrów handlowych sygnalizują, że obroty w najlepszych momentach co najwyżej dorównują tym sprzed pandemii jednak w większości nie wróciły do wcześniejszych poziomów.

Tymczasem lista kosztów, które poszybowały w górę i nadal rosną jest bardzo długa

Zarząd ZPPHiU postuluje o równe rozłożenie ryzyk biznesowych i kosztów wspólnych pomiędzy centra handlowe a przedsiębiorców korzystających z przestrzeni w galeriach.

Obroty wciąż niższe niż przed pandemią

- Naturalnie porównujemy dzisiejszą sytuację, w tym obroty i koszty do roku 2019, kiedy rynek był stabilny. Obecnie nasze obroty w najlepszych momentach co najwyżej dorównują tym sprzed pandemii jednak w większości nie wróciły do wcześniejszych poziomów. Tymczasem lista kosztów, które poszybowały w górę i nadal rosną jest bardzo długa – relacjonuje Marcin Ochnik, Prezes Zarządu OCHNIK S.A., członek Zarządu ZPPHiU.

Przeczytaj także: LPP wprowadza system automatycznego sortowania

Fakt, że pandemia drastycznie wpłynęła na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych jest oczywisty. Dotyczy to w dużej mierze rodzimego sektora handlu i usług. Od półtora roku polscy pracodawcy zmagają się z wyzwaniami nowej rzeczywistości a dynamika zmian zaskakuje ich z każdym miesiącem. Straty wynikające z półrocznego wstrzymania handlu w centrach handlowych nie zostały odrobione a perspektywy są pesymistyczne.

- Ranking obrotów przeprowadzany przez ZPPHiU wśród zrzeszonych podmiotów wykazuje, że w listopadzie, pomimo promocji związanych z Black Friday spadek w stosunku do 2019 roku jest obecnie dwucyfrowy – alarmuje Marcin Ochnik.

Przeczytaj także: Pepco wejdzie w skład mWIG40

Porównując rentowność dziesięciu miesięcy 2021 roku jest ona znacznie niższa niż miało to miejsce w 2019 r. – potwierdza Zarząd ZPPHiU.

Długa lista rosnących kosztów

Zarząd ZPPHiU wskazuje podstawowe czynniki wpływające na spadek rentowności:

1. Energia. Podwyżki cen energii windują automatycznie wzrost cen kolejnych pozycji w budżecie każdego przedsiębiorstwa. W tym zakresie trudno liczyć na poprawę sytuacji – energia tanieć nie będzie.