Najemcy na dłużej w centrach Newbridge

Marki po raz kolejny doceniają potencjał centrów handlowych Newbridge. Ostatnie tygodnie przynoszą serię prolongat umów najmu w Nowych Czyżynach w Krakowie, Nowych Bielawach w Toruniu i w Nowej Górnej w Łodzi.

Które marki zostają na kolejne lata?

W Nowych Czyżynach klienci nadal znajdą sportowy multibrand 50Style. Z kolei w Toruniu na prolongatę zdecydował się salon jubilerski Eliza. W Łodzi tenant-mix dalej będzie wzmacniać natomiast Apteka DOZ oraz Cyfrowy Polsat.

– Każda z tych marek obecna jest w naszych centrach od lat. Najemcy ci doceniają nie tylko stabilną pozycję centrów na lokalnych rynkach, lecz również zmiany, jakie wdrażamy we wszystkich obiektach. Fakt, że te marki zostają z nami na kolejne lata, to dla nas doskonałe potwierdzenie, że rozwijany przez nas nowoczesny format convenience jest atrakcyjny dla przedstawicieli różnych segmentów – mówi.

To jednak nie jedyne wieści z centrów Newbridge. Jest też kilka nowości. W krakowskim centrum handlowym już zadebiutował sklep Fonny Funny z ofertą akcesoriów do telefonów komórkowych. W planach jest również otwarcie biura podróży Itaka.

– Fonny Funny to młoda marka, która kieruje swoją ofertę do użytkowników smartfonów. Jej otwarcie dopełnia więc segment dodatków. Z kolei Itaka będzie mocnym akcentem w naszej ofercie usługowej. Tym bardziej, że to jeden z najchętniej wybieranych w Polsce touroperatorów – mówi Marta Drzewiecka.

Newbridge Poland to spółka skupiająca się na inwestowaniu w centra handlowe typu convenience oraz parki handlowe. Obecnie w portfolio Newbridge Poland znajduje się 6 obiektów handlowych.