Najgorętsza współpraca tego lata – 4F i Local Heroes tworzą wyjątkową kolekcję

Marka Local Heroes znana jest z odważnego designu i współtworzenia polskiej mody ulicznej. 4F to wiodąca marka sportowa specjalizująca się w projektowaniu odzieży sportowej i funkcyjnej. Połączenie sił tych obu marek zaowocowało powstaniem kolekcji, która na nowo definiuje modę sportową. Kapsuła ta to ubrania w sportowym wydaniu, które łączą w sobie wygodne kroje z odważnym designem. Moda to niekończące się inspiracje i zabawa, a dzięki ubraniom sportstyle z kolekcji 4F x LOCAL HEROES pozwolą tworzyć fanom obu marek niebanalne i wyróżniające się stylizacje.

W kolekcji znaleźć można bezszwowe damskie legginsy i bikery, topy, body, sukienkę oraz damskie i męskie komplety dresowe. Dodatkowe modele unisex w postaci czapki z daszkiem, t-shirtu i bluzy z nadrukami oversize to elementy dopełniające kolekcję. Kolory dominujące w linii to intensywny róż, turkus oraz klasyczna czerń. Zdobienia takie jak motywy serca, odważne wycięcia czy streetwear’owe nadruki zostały zaprojektowane w myśl inspiracji stylem młodszego klienta. Ta kolekcja idealnie wpasuje się w estetykę Gen Z tworząc wiele miejskich stylówek.

Kapsułowa kolekcja 4F x Local Heroes udowadnia, że te same elementy garderoby można założyć zarówno na trening, jak i w codziennych życiu - teraz nie musisz mieć jednego stylu, możesz go mieszać i łączyć z innymi, jak tylko chcesz. Ostatnie lata pokazały nam, że granice w modzie zatarły się na zawsze. Obie marki zachęcają do wyjścia poza schemat i nieograniczania się.

Kolekcja dostępna jest w wybranych salonach 4F, Local Heroes oraz w sklepach internetowych obu marek.