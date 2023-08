Naruszenia praw pracowniczych. H&M analizuje dostawców

Według raportu BHRRC, firma H&M podjęła analizę 20 potencjalnych przypadków naruszeń praw pracowniczych w fabrykach odzieżowych w Birmie. Wszystkie te przypadki zostały poruszone w raporcie organizacji i są obecnie pod nadzorem firmy. H&M zapewnia, że ​​ich zespół monitoruje te sytuacje na miejscu we współpracy z odpowiednimi stronami, a jeśli to konieczne, podejmuje działania naprawcze.

Nadużycia pracownicze w Birmie

Jednak raport BHRRC wskazuje na większy problem związanego z sektorem odzieżowym w Mjanmie (Birma). Organizacja pozarządowa zidentyfikowała 156 podejrzanych przypadków nadużyć w okresie od lutego 2022 roku do lutego 2023 roku. Są to sygnały o cięciach płac, przymusowych nadgodzinach, niesprawiedliwych zwolnieniach i innego rodzaju naruszeniach praw pracowniczych. Rok wcześniej odnotowano o 56 więcej takich incydentów, co może wskazywać na pogorszenie się warunków pracy w kontekście politycznego i humanitarnego kryzysu w Mjanmie.

Inditex pod lupą organizacji broniących praw człowieka

W obliczu tych wyzwań, wiele firm modowych wycofuje się z działalności w Myanmarze. Grupa Inditex, która jest matką firmy Zara, również znalazła się pod lupą raportu BHRRC, ujawniając 21 przypadków naruszeń praw pracowniczych u ich dostawców. Podobnie jak H&M, inne znane marki, takie jak Primark i Marks & Spencer, ogłosiły plany zakończenia swojej działalności w kraju Azji Południowo-Wschodniej.

Niemniej jednak, choć wycofanie się firm z Mjanmy wydaje się naturalnym krokiem, istnieją głosy, że utrzymanie współpracy może lepiej służyć interesom pracowników. H&M również wyraziło swoje zaniepokojenie sytuacją w Myanmarze, podkreślając rosnące wyzwania związane z utrzymaniem działalności zgodnie ze standardami i wymaganiami firmy.

Branża modowa pod lupą

Dla branży odzieżowej sytuacja w Myanmarze staje się testem ich zobowiązań do etyki pracy i praw pracowników, a nadzór nad dostawcami i ochroną praw człowieka staje się coraz ważniejszy dla firm działających na globalnym rynku.