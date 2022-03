Natura Siberica i Receptury Babuszki Agafi: Jesteśmy firmą estońską

Wcześniej Hebe poinformowało, że w akcie solidarności z narodem ukraińskim, sieć drogerii Hebe wycofuje ze sprzedaży produkty pochodzące z Rosji, w tym Natura Siberica i Babuszka Agafia.

- Z całą stanowczością potępiamy atak Rosji na Ukrainę, towarzyszą nam emocje takie jak strach, złość, rozgoryczenie, niemniej jednak jako importer i dystrybutor marek kosmetycznych, który od wielu lat działa na polskim rynku, nie możemy nie reagować na dezinformacje, które uderzają w dobre imię i przyszłość naszej firmy. Wśród komentarzy nawołujących do bojkotu rosyjskich marek wymieniane są m.in. marki Natura Siberica i Receptury Babuszki Agafii. Nie wypieramy się rosyjskich korzeni tych brandów, jednak musimy sprostować nieprawdziwe informacje – mówi Maciej Pawłowski, prezes Zarządu Eurus sp. z o.o.

Eurobio Lab OÜ z siedzibą w Tallinie to estońska firma prowadząca działalność gospodarczą i odprowadzająca podatki w Estonii. Firma działa od ponad 8 lat, zatrudnia 330 pracowników, produkując i eksportując certyfikowane kosmetyki do ok. 70 krajów świata. Eurobio Lab OÜ produkuje marki kosmetyczne, wykorzystując surowce od wielu międzynarodowych dostawców, m.in. BASF, Evonic, Sabo, IQL, Mastercharm i opakowania m.in. od polskiej firmy Polipack.

- Wszystkie znaki towarowe są własnością estońskiej firmy Good design OU, z siedzibą w Tallinie. Obie firmy Eurobio Lab OÜ oraz Good design OU nigdy nie przekazywały dywidend do Rosji, pozostając wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym i będąc członkiem Europejskiej Wspólnoty Handlowej. Obecnie właścicielką obu firm jest Irina Trubnikowa (była żona zmarłego twórcy marek Andrieja Trubnikowa), która po śmierci męża w styczniu 2021 roku, zlikwidowała wszystkie swoje przedsiębiorstwa w Rosji – mówi Maciej Pawłowski.

W Polsce importerem powyższych marek jest firma Eurus sp. z o.o. - Po wybuchu wojny w Ukrainie, w trybie natychmiastowym podjęliśmy decyzję o anulowaniu wszystkich zamówień produktów pochodzących z Rosji (z kodem 46). Biorąc pod uwagę wielkość tych marek i ich znaczenie w portfolio naszej firmy, znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji, walczymy o zachowanie miejsc pracy naszych pracowników (wśród których są też obywatele Ukrainy) i utrzymanie się na rynku firmy, na której pozycję i wiarygodny wizerunek wśród partnerów biznesowych pracowaliśmy wiele lat – dodaje.