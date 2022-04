Neinver przeszkoli najemców outletów, by podnieść ich sprzedaż

Blisko 300 pracowników salonów outletowych FACTORY Gliwice rozpoczyna cykl szkoleń w ramach Factory Retail Academy stworzonej przez NEINVER.

Cykl profesjonalnych szkoleń Factory Retail Academy obejmuje cztery obszary, ważne dla sprawnego działania sklepu w obiekcie handlowym i generowania satysfakcjonujących wartości sprzedaży.

To praktyczne warsztaty z zakresu zarządzanie zespołem, profesjonalnej obsługi klienta wraz z analizą kluczowych współczynników efektywności, Visual Merchandisingu oraz stylizacji. Prowadzą je wyspecjalizowani trenerzy zarówno z firm zewnętrznych jak i z zespołu NEINVER.

Warsztaty z zarządzania

Warsztaty z zakresu zarządzania zespołem zostały zaadresowane do kierowników i liderów zespołów w salonach outletowych i restauracjach. To porcja praktycznej wiedzy dotyczącej motywowania pracowników, pracy nad ich talentami i predyspozycjami ważnymi w codziennym zarządzaniu, sprawnego prowadzenia procesów rekrutacji oraz efektywnej pracy zespołu. Szkolenie dotyczące obsługi klienta to znane i popularne warsztaty w branży centrów handlowych, których kolejne odsłony mają wzmacniać skuteczność sprzedaży i pomóc w budowaniu efektywnej relacji sprzedawcy oraz klientów. Jak twierdzą fachowcy, systematyczny trening w tym obszarze jest kluczowy dla poprawy osiąganych wyników.

W ramach kursu, pracownicy salonów outletowych FACTORY przejdą również szkolenie z obsługi systemu monitorowania wyników salonów outletowych i centrów – autorskiego narzędzia „business Intelligence” stworzonego przez NEINVER dla najemców. Intensywny trening z obszaru Visual Merchandisingu ma pomóc prowadzącym salony outletowe w efektywnej prezentacji oferty, pokazując jak właściwe wyeksponowanie towaru i rozmieszczenie poszczególnych produktów sprzyja zarówno zaplanowanym zakupom jak i spontanicznym decyzjom klientów. Podczas warsztatów zaplanowano m.in. analizę skuteczności witryny, porady dotyczące rozmieszczenia towarów, naukę stylizacji manekinów i pracę z materiałami marketingowymi.

Jak stylizować klientów

Największą grupę uczestników zgromadziło szkolenie z zakresu stylizacji, ważne szczególnie dla pracowników salonów z ofertą modową. Jego uczestnicy dowiedzą się, jak dokonać szybkiej analizy sylwetki, dobrze dobrać fason i kolorystykę ubioru, a następnie przygotować stylizację podkreślającą atuty danej osoby i odpowiednio ją zaprezentować. Pracownicy salonów outletowych FACTORY poznają również najnowsze trendy w modzie 2022 roku.