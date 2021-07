Neinver wprowadza marki premium i średniego segmentu do kolejnych lokalizacji w Polsce

Outlety odnotowują bardzo dobre wyniki po okresach lockdownów, stąd duża aktywność marek rozważających rozwój w tym właśnie kanale sprzedaży. Obecnie obserwujemy też wzmożone zainteresowanie polskim rynkiem ze strony sieci handlowych, które dotychczas nie były tu obecne – mówi Agnieszka Baczyńska, International Leasing Director Neinver.







- Miniony rok był niewątpliwie trudny dla całej branży, ale udało się nam porozumieć ze wszystkimi partnerami biznesowymi i utrzymaliśmy wysoki poziom wynajęcia. Teraz czas na wzmacnianie oferty marek oraz nowości rynkowe – dodaje Agnieszka Baczyńska.

W warszawskim FACTORY Annopol zadebiutowała znana marka odzieżowa Lacoste. To ubrania i buty segmentu premium z charakterystycznym zielonym krokodylem, w stylu sportowej elegancji. Kolejny salon tej marki jeszcze tego lata przywita pierwszych klientów również w FACTORY Kraków.

W stolicy Wielkopolski outletową propozycję klientów FACTORY Poznań wzbogaci Marc O’Polo. Do obu warszawskich outletów FACTORY – w Ursusie i Annopolu - dołączyły z kolei outletowe salony Outly.

FACTORY Annopol, Poznań oraz Kraków zapraszają na zakupy do nowych salonów marki Kazar Studio z butami dla szerokiej grupy odbiorców. Jesienią natomiast, w FACTORY Annopol z outletową propozycją otworzy podwoje salon znanej marki biżuteryjnej Yes z szeroką ofertą biżuterii.

W drugim warszawskim outlecie – FACTORY Ursus – wzbogacono ofertę dla miłośników sportu. Marka Under Armour prezentuje szeroką kolekcję ubrań, obuwia i akcesoriów do uprawiania sportów. Z kolei Nike zaprasza na zakupy do salonu w zdecydowanie większym wydaniu. Podobnie w FACTORY Poznań, gdzie salon Nike podwoił powierzchnię sprzedaży oraz rozszerzył ofertę asortymentową.

Do FACTORY Kraków dołączyła znana skandynawska marka bieliźniarska dla kobiet CHANGE Lingere. W FACTORY Gliwice natomiast do grona najemców dołączył salon marki Mustang z ofertą jeansowych spodni, a także koszul, t-shirtów i akcesoriów.