Neonet otwiera piąty sklep w tym roku

7 maja nastąpi oficjalne otwarcie pierwszego w Lublinie sklepu sieci elektromarketów NEONET. Punkt startuje w nowym parku handlowym Diamentowa.

Sieć NEONET od początku roku 2021 uruchomiła już cztery nowe sklepy: w Zduńskiej Woli, Żninie, Hrubieszowie oraz od wczoraj nową placówkę w Piekarach Śląskich. Pomimo pandemii i ograniczeń epidemiologicznych, które wymuszają przesunięcia otwarć nowych obiektów, sieć konsekwentnie realizuje strategię rozwoju sklepów.

- Cieszymy się, że mamy okazje uruchomić pierwszy sklep, w tak ważnym dla regionu ośrodku miejskim. Lublin jest częścią dynamicznego rozwoju naszej sieci sprzedaży. Dzięki obecności NEONET w Lublinie klienci zyskują większą możliwość wyboru produktów RTV/AGD/IT/GSM. Serdecznie zapraszamy i gwarantujemy konkurencyjne ceny oraz obsługę klienta na najwyższym poziomie – podkreśla Paweł Chmielecki, Dyrektor Pionu Sprzedaży Detalicznej w NEONET.

NEONET w Lublinie – co nowego dla kupujących

Sklep NEONET znajduje się w nowo otwartym pasażu handlowym Diamentowa Park, zlokalizowanym przy jednej z głównych dróg miasta. Do dyspozycji klientów jest 170 miejsc parkingowych. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się Kaufland oraz łącznie 16 sklepów.

- Na korzyść NEONET przemawia przede wszystkim jego umiejscowienie. Dobry dojazd i sąsiedztwo licznych sklepów czynią go łatwiejszym do zlokalizowania dla mieszkańców. Wszystko, co jest potrzebne na co dzień znajdziemy w jednym miejscu. Pojawienie się nowego elektromarketu na zakupowej mapie Lublina, oznacza większy wybór dla konsumenta – komentuje Katarzyna Piotrowiak, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.

​Podczas otwarcia sklepu obowiązywać będą aktualne obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19. Klienci będą zobowiązani do noszenia maseczek oraz korzystania ze środka do dezynfekcji rąk. Liczba klientów została ograniczona do maksymalnie 28 osób przebywających wewnątrz obiektu. NEONET apeluje o zachowanie bezpiecznego dystansu 1,5 metra między kupującymi, noszenia rękawiczek ochronnych, trzymanie się wyznaczonych stref oraz zachęca do wyboru płatności bezgotówkowych.