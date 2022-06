Neonet otwiera pierwszy sklep w Sławnie

Od początku roku NEONET sukcesywnie otwiera nowe sklepy oraz relokuje bieżące placówki, dostosowując je do najnowszych standardów. Otwarcie pierwszego sklepu NEONET w Sławnie to kolejny krok sieci, dzięki któremu mieszkańcy miast poniżej 200 tys. mieszkańców zyskują dostęp do oferty sieci.

Pod brandem marki działa obecnie niemal 300 marketów stacjonarnych oraz dwa sklepy internetowe - neonet.pl i neo24.pl.

NEONET w Sławnie będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 10-20, zaś w niedziele handlowe 10-18. W sklepie będzie możliwość odbioru zamówień internetowych nawet w ciągu 1 h. Oprócz NEONET, tego samego dnia w parku handlowym zaczną działać Lidl, Pepco i Kik. W obiekcie funkcjonują już CCC, Tedi, Martes Sport, Rossman i Kaes.