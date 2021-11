Neonet przenosi trzy sklepy do nowych lokalizacji

Kolejne dwa nowe sklepy sieci NEONET: w Dębnie i Kutnie

Na kupujących w dniu otwarcia w obu salonach czekają atrakcje oraz rabaty.

Ogólnopolska sieć sprzedaży NEONET liczy już niemal 300 sklepów stacjonarnych oraz dwie platformy e-commerce - neonet.pl i neo24.pl. .

NEONET w Dębnie z nową lokalizacją

Relokowany sklep NEONET w Dębnie został zlokalizowany w świeżo otwartym parku handlowym przy ulicy Siewnej. Salon został przeniesiony do większego lokalu posiadającego aż 350 m² powierzchni sprzedażowej, z ekspozycją dostosowaną do najnowszych standardów sieci. Na zmotoryzowanych odwiedzających czeka natomiast 80 miejsc parkingowych. Na terenie parku handlowego na kupujących czekają także takie marki jak Kik i Sinsay, czy popularne markety: Netto, Intermarche, Bricomarche oraz stacja paliw Lotos. Sklep NEONET będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9-20, a w soboty i niedziele handlowe w godzinach 9-19.

- Park handlowy, w którym mieści się nowy NEONET jest pierwszym tego typu obiektem w Dębnie, co stanowi praktyczne udogodnienie dla mieszkańców i pozwala im na kompleksowe zakupy w jednym miejscu. Większy salon z ekspozycją dostosowaną do najnowszych standardów sieci pozwoli także na rozszerzenie oferty dostępnych na miejscu produktów – podkreśla Konrad Płóciennik, Kierownik Sklepu NEONET w Dębnie.

NEONET w Kutnie przeniesiony do parku handlowego S1 Center

Sklep NEONET w Kutnie dotychczas mieścił się przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, nieopodal stacji benzynowej. Nowy punkt znajduje się w parku handlowym S1 Center przy ulicy Żwirki i Wigury. W sąsiedztwie NEONET znajdują się obecnie różnorodne marki m.in. Action, TEDI, Sinsay, Kakadu Zoo czy Rossmann. Do dyspozycji odwiedzających jest przestronny parking, a także przystanki komunikacji miejskiej. Punkt NEONET będzie otwarty codziennie, również w niedziele handlowe, w godzinach 9-20.

- Ta lokalizacja oferuje kilka kluczowych udogodnień dla klientów. Nowy punkt NEONET w Kutnie jest przede wszystkim znacznie większy od poprzedniego. Jest to ponad 350 m², dzięki czemu mogliśmy zwiększyć ofertę dostępnych produktów. Atutem jest także duży parking, którego wcześniej brakowało. Dla klientów naszej sieci wydłużyliśmy również godziny otwarcia sklepu, by mogli oni zrobić zakupy w dogodnym dla siebie czasie – komentuje Michał Jagodziński, Regionalny Kierownik Sprzedaży w NEONET.