New Balance i Makarun najemcami Wroclavii

fot. Wroclavia poszerza ofertę

W branży modowej sprzedaż we Wroclavii osiągnęła poziom 122 proc. wartości z maja 2019 r. Od marca 2021 r. w centrum pojawiło się 5 nowych marek, w tym Half Price, salon francuskiej sieci sportowych sklepów Courir, salon eobuwie.pl, szwedzki Max Premium Burgers oraz Świat GSM

.

- Sprzedaż w sektorze handlu wzrosła w maju o 15,4 proc. względem maja 2019 r., a ponad 20 proc. wzrosty odnotowaliśmy w poszczególnych branżach np. mody czy mediów i technologii – wyjaśnia Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny w Unibail-Rodamco-Westfield w Polsce.



O ponad 10 proc. urosły obroty salonów sportowych, butików z biżuterią, a także lokali z prezentami, a wyniki konceptów z wyposażeniem domu o 19 proc. Biorąc pod uwagę wszystkie działające we Wroclavii branże, większe obroty w porównaniu do maja 2019 r. zanotowało 70 proc. z nich.

- Niebawem planujemy uruchomienie we Wroclavii kolejnych konceptów – zapowiada Grzegorz Grajkowski.

W najbliższych czasie w obiekcie pojawią się takie brandy jak New Balance, Unique Boutique i Dom Wina, a do kulinarnej strefy Grand Kitchen dołączą kolejne restauracje: Makarun i U Hindusa.